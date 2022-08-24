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24/08/2022

老店不老 | 油占麥多、奶茶，唔該！由坐街邊到咖啡茶廳，70年茶水檔見證灣仔風景變遷！第三代：將港式味道帶到世界各地

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Text: Ian Ma Photo: 由作者提供

　　灣仔是一個「古蹟」寶藏，即使近年社區有發展、有變化、有活化，舊建築如藍屋、天后廟；老街道像春園街，加上舊街市、老店依然給人一種親切社區感覺；位於以前茂蘿街「綠屋」的咖啡檔「豪華」也是「地標」之一。

 

 

　　本地人阿豪和阿華在1952年選址灣仔茂蘿街開始經營茶水檔，檔名「豪華」直接取自二人名字，經營初期主售咖啡、紅茶及可樂等等飲品，小食大概只有燉蛋一款。另一方面，何樹強先生在抗日時期離開家鄉開平南下香港，後來因緣際會下獲邀加入經營茶檔，自此豪華由三人共同打理。街邊茶檔的經營模式在70年代末終結，當時政府著手整理巿容，開始規範牌檔的經營，豪華茶檔決定入舖經營，舖外則繼續擺放枱櫈，尚存一定的牌檔風味。轉眼間到了90年代，兩位創辦人因為家庭原因而退出經營，於是何氏家族接手豪華，並於2006年交由第二代何灼耀及何灼民兩兄弟共同打理。

 


初代豪華，招牌左方寫著「燉旦」，大概是當年唯一提供的小食。

 

　　曾幾何時，豪華舖外的枱櫈擺滿大半條茂蘿街，茶客坐在大街上一邊大朵快頤一邊高談闊論，巿井味濃得不可交關。不過如此光景早在2015年落幕，因為當時食環署明令禁止舖外經營，豪華只好將街上的枱櫈放回舖內。營業地方縮少，生意自然受到影響，不過後來機緣巧合，租下活化項目的地舖，位置毗鄰原址舖位，豪華得以一店同時經營兩舖。廚房和水吧在舊舖，新舖主要作為「預貨」之用，豪華的伙計在店舖之間穿梭往來，街坊食客早已習以為常。

 

豪華一店兩舖，左邊新舖右邊舊舖，任君選擇。

 

　　無論舊舖或新舖，內部裝潢同樣樸實無奇，反而麵包多士更加精彩百變。這種形容可以體現在款式組合的千變萬化，方包除了可以選擇是否「飛邊」外，品種亦有一般白方包和「黃黚黚」的提子麥包兩個選擇。多士厚度亦有三種，分別是薄、正常及加厚，由於方包來貨時仍是原條未切，師傅可按食客要求切出不同厚薄。至於搽醬的方式也有搽在包面或夾心製作兩種方式，餡醬組合更加接近三十款。就算對方包多士不感興趣，仍有豬仔包、熱狗包及菠蘿包配搭心水的餡醬，難怪食客初到豪華，總是拿不定主意。

 


油占麥多，黃金般的提子麥包，賣相相當討好。

方包橫切開邊，刀鋒切至接近斷開時收刀，食客拿起多士時，餡料自然不會散落碟上。

到咖啡廳「飲茶」，當然不少得一杯經典絲襪奶茶。

 

　　現時第三代的何錦標亦有參與家業，包括凌晨時份就到豪華幫忙開舖，兼且學習各種飲食的製作。在守業與傳承之外，他亦計劃推廣香港的茶餐廳飲食文化，將本地最純粹的味道帶到世界各國。由於港式奶茶廣受歡迎，因此決定推出自家茶膽作為首款產品，巿場初步反應不俗。老字號新一代以新思維開拓業務，並計劃在海外推廣香港文化，擺脫傳媒慣常渲染的「夕陽」、「黃昏」或「失傳」等等刻板印象，實在其志可嘉。

 

 

港式奶茶茶膽包

供應日期：逢星期六、日及公眾假期

時間：

收費：每包$88；舖內消費可獲首兩包$59優惠

 

豪華㗎啡茶廳–灣仔

創於1952年

經營茶餐廳

地址灣仔茂蘿街1A地下

電話：2574 3069

營業時間：星期一至日5am -7pm

 

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