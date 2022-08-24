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24/08/2022

【FOCUS】任正非籲「活下來」 自由現金流為王

#任正非 #衰退 #現金流 #滯脹
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　　過冬、寒意、瘦身。70年代式滯脹山雨欲來，最新加入看淡的，是中國通訊巨擘華為的創始人任正非－－2023年甚至到2025年，全世界的經濟都不可能轉好，加上疫情影響，全球應該沒有一個地區是亮點，一定要把「活下來」作為最主要的綱領。

 

全球衰退將至，消費一葉知秋

 

　　全球經濟衰退警號大作，標普全球周二(23日)公布，美、歐、日8月綜合PMI齊躺平收縮，分別報45、49.2、48.9；受高溫限電、疫情反彈夾擊的中國，將於下周揭盅的8月製造業PMI，亦大概率延續7月的低於臨界點。

 

 

　　增長乏力、通脹高企、信心低迷，這一次情況會有多久、多糟？特斯拉首席執行官Elon Musk認為，衰退大約需要12至18個月；摩通首席執行官Jamie Dimon預測，多達30%的概率出現比嚴重衰退更壞的情況；以眼光獨到著稱的任正非似更悲觀，警告全世界的經濟在未來3到5年內都不可能轉好，應該沒有一個地區是亮點，消費能力會有很大幅度下降。

 

　　消費大降，從諸多行業巨頭的業績足見一斑。繼阿里(09988)、騰訊(00700)季度收入分別首現零增長及負增長後，剛公布業績的京東(09618)亦錄有記錄以來最慢增長(5.4%)。至於手機銷量曾經坐上全球頭把交椅的華為，上半年消費者業務收入按年跌逾25%，相比2020年同期更暴瀉逾60%。

 

不要再講故事，叫停盲目擴張

 

　　怎麼辦？77歲的任正非就指，未來三年要把「活下來」作為最主要的綱領，生存基點要調整到以現金流和真實利潤為中心，不能再僅以銷售收入為目標；不要再講故事，一定要講實現；盲目擴張、盲目投資的業務要收縮或關閉；獎金升職升級與經營結果掛勾，讓寒氣傳遞到每個人。

 

 

　　此跟橋水創始人Ray Dalio「高配質量，低配增長(overweight quality and underweight growth)」，以及Elon Musk「負現金流的公司需要消亡(companies that are negative cash flow need to die)」的觀點似不謀而合。

 

　　鑑於此，瘦身成為企業過冬的不二之選。普華永道對700多名美國高管的調查顯示，一半受訪者表示正在裁員/計劃裁員/凍結招聘。繼Netflix、Shopify、Robinwhood、Coinbase、摩通等後，實體經濟範疇的健身器材生產商Peloton、在線家具零售商Wayfair、福特汽車等亦不能幸免。

 

　　從加槓桿、擴規模、狂燒錢，到收縮非核心業務、出售非核心資產、限制非核心投資，面對經濟大系統開啟階段性巨變，企業、家庭、個人，一切勢反璞歸真至自由現金流。

 

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