煤氣(00003)變回收息股的代價

姊妹們，半年前，我在本欄寫過一篇題為《紅股的誘惑與震撼2.0》的文章。事緣當時煤氣（00003）公布2021年業績時宣布，取消派發紅股的安排。

兩年前的3月份時，煤氣宣布紅股派送比例由十送一，改為二十送一，即是大減一半。兩次的消息公布後，煤氣股價都大跌，每次的跌幅都大約兩成，以一隻公用股來說，這個跌幅真的很傷。

其實，兩年前我已在本欄寫過一篇題為《紅股的誘惑與震撼》的文章，為的就是煤氣，因為當時煤氣將十送一的紅股比例減至二十送一，已造成第一次震撼。

事實上，我知道，很多投資者都是因為煤氣年年派紅股而買入長線收息的（準確來說是收股），但我指出，一家公司能夠長年保持派紅股的做法，對股東來說無疑是很大的「誘惑」，但公司發行股數不斷增加，如果盈利增長不能抵銷多發股票的攤薄效應，每股盈利和每股派息是會倒退的，變相令到估值不吸引。

理論上，一隻公用股每年都派紅股，長遠下去是無以為繼的，因為公用股之所以是公用股，正正因為她們的盈利欠缺增長動力。如果還不斷增發股票，每股盈利和每股派息只會不斷減少。所以，理論上，年年送紅股的，應該是一些增長股，而不是公用股。

當然，煤氣的情況稍好，因為除了本地業務之外，她還透過港華智慧能源（01083），在內地經營燃氣業務，而內地業務仍有不俗的增長，所以才能支持煤氣繼續派紅股。否則，煤氣可能更早便要取消年年送紅股的習慣了。

（CNS）

無論如何，煤氣已經取消了年年送紅股的習慣，結果如何？她的股價由去年底的12.14元，跌至截稿時的7.9元，跌幅高達三成半。如果截至7月底止計，煤氣是今年首7個月，十大跌幅藍籌之一呢！

從另一個角度看，經過約三成半跌幅之後，煤氣的股息率「終於」升至接近4.5厘，勉強可以算是一隻及格的收息股，但這個代價有多高？！又到底由誰來付？

其實就是一批在高位買入煤氣的投資者來付這筆帳呢！不計在15元樓上，甚至接近20元買入的投資者，只計在去年底以12.14元買入的投資者，她們的股息率只有2.8厘，這還不是大問題，最大問題是股價跌了三成半，要收10年息才可以補回這個損失呢！而在更高位買入煤氣的投資者就更不用說了。

當然，大家會說，股價可能已經見底，而派息也可能會增加，應該不用10年才返家鄉吧！

股價變化很難說，但派息卻是有跡可尋的。我翻查過資料，煤氣已有很多年沒增加派息了，過去10年都是每股派0.35元，中期息0.12元，末期息0.23元！

除非經營可以大幅好轉，否則，煤氣的派息很難大幅增加呢？何況還要消化過去幾年增發的股數呢！

姊妹們，如果妳是在高位買入煤氣，而又感到不甘心，也可以考慮在現水平買入一些來溝淡，但我要強調，只適合一些有實力的投資者，以及願意長期持有煤氣的人士，否則就唯有繼續持有等「驚喜」吧（再派紅股）！

作者電郵：tong_lydia223@yahoo.com.au