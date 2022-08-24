【美股篇】黃偉康早籲買入OXY 點睇股神或收購？AMC急挫勿接刀？

嘉賓：安里控股主席兼行政總裁 黃偉康

市場本周聚焦聯儲局主席鮑威爾於全球央行年會上的講話，惟其上月已表明不會提供加息指引，究竟會否只重申繼續加息對抗通脹？對美股有何影響？納指進一步接近Andrew早前訂下的買入價位12000點，屆時優先吸納甚麼股份？OPEC+下月或減產，觸發兩款期油兩日累漲逾8%。而西方石油(OXY)在股神巴菲特或收購一半股權的憧憬下，三日累飆逾10%。Andrew早已籲買入OXY，對股神或收購有何看法？現時才上車，未免太遲？

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