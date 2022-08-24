直播帶貨成電商大熱銷售模式！想網店輕鬆爆單？快掌握 5 個直播貼士！

直播帶貨成為內地大熱銷售模式，為電商市場創造無限商機。近年這股熱潮還蔓延至香港，無論大型網購平台，抑或中小品牌網店，都相繼開始直播帶貨，迎合顧客消費模式的轉變。本文將分享 5 個貼士，助你透過直播帶貨，輕鬆令你的網店爆單！

創造千億美元商機

眾所周知，直播帶貨在內地大行其道。2020 年，商業顧問公司 AlixPartners 曾展開一項調查，經網上問卷訪問了超過 2,000 名年滿 18 歲的中國人，了解他們對當年「雙11」購物節的看法。結果顯示：

● 大多數受訪者（81%）稱將會透過直播帶貨購物，主要原因包括獲得折扣（38%）和即時得到購物資訊（37%）；

● 3 分 2 受訪者（67%）稱過去 12 個月曾透過直播帶貨購物，當中以三、四線城市的年輕消費者為主。

2021 年，管理諮詢公司 McKinsey & Company 曾發表一份關於直播帶貨的報告，預料直播帶貨為內地帶來的商品成交金額（Gross Merchandise Volume，簡稱 GMV），由 2017 年只有 30 億美元，升至 2020 年的 1710 億美元。他們還推測，2022 年相關金額可高達 4230 億美元，可見直播帶貨在內地的潛力非常驚人。

（圖片由作者提供）

5 招助你成功直播帶貨

近年直播帶貨熱潮還蔓延至香港，早前本專欄已有提過，根據 2021 年香港樹仁大學企業及社會發展研究中心與明匯智庫共同發佈的《香港電商研究報告》，在過千名受訪者中，45% 受訪者曾在過去 3 個月觀看網上直播，當中 65% 受訪者更稱曾在直播後進行購買活動。

由此可見，不少港人已接受透過直播帶貨購物。為迎合顧客消費模式的轉變，很多商戶都在嘗試直播帶貨。如你想藉此吸引潛在顧客消費，讓網店輕鬆爆單，不妨參考以下 5 個貼士：

1. 直接在網店開直播：現在很多國際品牌，例如 Tommy Hilfiger 都會在其網站加入直播功能。相比依賴社交平台，商戶直接在其網店進行直播帶貨活動，不但為顧客提供更流暢的購物體驗，還能較易收集直播數據，有助分析直播表現、調整銷售策略。如你是掌舖 Boutir 商戶，有意開通 Firework 直播功能，然後在網店進行直播，歡迎 按此 聯絡掌舖客服團隊了解詳情。

（圖片由作者提供）

2. 選擇合適的直播主：商戶物色網紅成為直播主時，必需考慮其個人特質和主要受眾是否與品牌定位一致。商戶亦可邀請自家銷售員擔當直播主，畢竟他們熟悉品牌和商品資料，有利在直播進行推銷，吸引觀眾下單。參考 2021 年 Salesforce 營銷總監 Lauren Hallanan 在 Forbes 發表的文章，在 2020 年「雙11」購物節，大約 70-80% 的淘寶直播是由品牌自家銷售員擔任主播，可見這已成為內地新趨勢。

3. 增加直播互動元素：直播帶貨之所以引人入勝，關鍵在於直播主與觀眾之間的互動。直播主透過即時解答觀眾的疑難，不但有助鼓勵他們消費，還讓他們足不出戶，都可得到彷如置身實體店的購物體驗。如果直播主只單方面推銷商品，難免影響直播帶貨的成效。

4. 推出限時優惠吸客：參考上述的《香港電商研究報告》，無論受訪者有否在過去 3 個月觀看直播，「提供優惠」是最能吸引受訪者觀看網上直播的主因，所以你想吸引觀眾消費，讓網店輕鬆爆單的話，緊記提供直播限時優惠，例如以超抵價限量發售熱賣商品、全單折扣優惠、免運費等。

（圖片由作者提供）

5. 盡量定期進行直播：相比單次直播帶貨活動，透過定期進行直播，你較容易培養一群忠實觀眾，按時觀看直播、索取優惠詳情、與直播主多加互動，甚至使用直播優惠；久而久至，他們有機會形成一個社群，讓你更容易維繫顧客關係，有助提高顧客終身價值（Customer Lifetime Value，簡稱 CLV）。

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