一田減價｜限時搶美容套裝／家電／廚具！18折搶名牌鍋具！半價買SHISEIDO、LANEIGE補濕妝品！AlipayHK用戶享更多著數優惠？

一田減價又嚟啦！今次輪到女生至愛的美容產品！即日起至9月9日，一田百貨推出「一田夏日美肌提案 私のサロン」，為大家搜羅了多款美容套裝，防曬用品、潔膚產品、保養產品等應有盡有，最平低至38折，價錢超驚喜！著數點止咁少！8月31日或以前用AlipayHK消費，更可獲獨家優惠！仲有仲有，一田百貨另外於沙田新城市廣場特別展場舉行「家電廚具激安」，德國孖人牌、法國staub、意大利BALLARINI等名牌家電廚具均以優惠價出售，最平低至18折發售！大家千祈咪錯過！

【一田減價】即睇「一田夏日美肌提案 私のサロン」必買美容產品！

補濕水份精選：

1. SHISEIDO ULTIMUNE新升級紅妍肌活免疫再生精華組合（特價$1,050）

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（特價$1,050／原價$1,960）

［只限大埔／荃灣］

2. LANEIGE水活細胞再生精華及重點抗皺霜套裝（特價$1,040）

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（特價$1,040／原價$1,656）

［只限沙田／大埔］

3. LANEIGE水庫補濕精華及面霜套裝（特價$670）

LANEIGE水庫補濕精華及面霜套裝

（特價$670／原價$972）

［只限沙田／大埔］

4. CANVAS水漾日夜護理套裝（特價$695）

CANVAS水漾日夜護理套裝

（特價$695／原價$1,395）

5. belif皇牌女王保濕精華套裝（特價$680）

belif皇牌女王保濕精華套裝

（特價$680／原價$1,254）

［只限沙田］

護肌潔面精選：

1. BORGHESE淨外養內水潤亮澤套裝（特價$400）

BORGHESE淨外養內水潤亮澤套裝

（特價$400／原價$1,042）

［只限沙田］

2. COVERMARK水瑩護肌潔淨套裝（特價$805）

COVERMARK水瑩護肌潔淨套裝

（特價$805／原價$1,130）

［只限沙田］

購買任何COVERMARK產品正價滿$800或以上，即可獲贈科研再生美肌明亮補濕露WR體驗套裝！數量有限，送完即止。

防曬美白精選：

1. COVERMARK嫩肌亮白精華露W套裝（特價$800）

COVERMARK嫩肌亮白精華露W套裝

（特價$800／原價$1,060）

［只限沙田］

購買任何COVERMARK產品正價滿$800或以上，即可獲贈科研再生美肌明亮補濕露WR體驗套裝。數量有限，送完即止。

2. ELIZABETH ARDEN美白淡斑晚間膠囊組合（特價$830）

ELIZABETH ARDEN美白淡斑晚間膠囊組合

（特價$830／原價$1,198）

［只限沙田］

「一田夏日美肌提案 私のサロン」詳情

日期：即日起9月9日

地點：一田沙田／大埔／荃灣百貨美妝專櫃及藥妝部

AlipayHK用戶最高可享$335優惠！

即日起至8月31日，一田更與AlipayHK合作推出「一田獨家消費賞」，於推廣期內， AlipayHK用戶只要於一田店內掃描宣傳品上的QR Code，即可獲得$15現金優惠券，只需消費滿$300並以AlipayHK付款即減$15此外，一田已登陸AlipayHK品牌Channel，並推出「關注有賞」獨家優惠，只要進入AlipayHK「品牌Channel」介面並關注一田專頁，即有機會獲取$10現金優惠券，更可領取專頁內多款優惠，每個帳戶最高可享$335優惠！

此外，即日起至9月12日，以指定付款方式單一發票購買一田現金禮券滿$1,000或百貨貨品滿$1,000，即送$110一田超市優惠券！

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