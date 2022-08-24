擁虛擬身份？Facebook創辦人朱克伯格理想中的元宇宙4大特點！腦機介面又是甚麼技術？

這一兩年「元宇宙」一詞在各個圈子都流行了起來。

元宇宙是個甚麼新詞？ 「元宇宙」這一概念最直觀地表現就是VR/AR。元宇宙這個概念也是一個非常新穎的概念。英文單詞是Metaverse。前半部分“Meta”表示“beyond”，也就是超越的意思；“verse”是“universe”，宇宙的後半部分。

（圖片來源︰iStock）

Meta這個概念最早出現於30年前的科幻小說《雪崩》一書中。書中所描繪的元宇宙就是一個平行於現實世界的虛擬數字世界。在現實世界擁有的一切在這個虛擬數字世界裏都可以實現，人類在現實世界中無法完成的事情也可以在這個數字虛擬世界裏完成。

這個詞彙最先出圈，是由於Facebook的創始人馬克·朱克伯格在2020 年伊始提出，元宇宙將會顛覆未來的人類社會。當時這個概念提出後，很多人並沒把這個言論當作一回事。然而朱克伯格卻認真地實踐了這一概念。在7月29日Facebook的財政報告電話會議上再一次提到這個概念，並表示將在五年內轉型成為元宇宙公司，並從各個業務部門抽調得力幹將推動落實。

朱克伯格認為是一個讓使用者置身其中的沉浸式互聯網——在網路中不僅僅依靠螢幕，而是將有更多的設備聯動，實現虛擬世界的沉浸式體驗。理想中的元宇宙必須擁有以下幾個核心特點：

1.人們在元宇宙中擁有虛擬身份，可以開展社交、遊戲、內容創作等活動；

2.元宇宙能夠無限期持續存在，能夠對所有人即時同步，提供沉浸感體驗；

3.數碼資產、社交關係等內容可以在元宇宙的各個空間高度互通，元宇宙與現實世界存在廣泛的交互介面；

4.元宇宙將形成一個充分的經濟系統，參與者能夠創作、擁有、投資、出售多種多樣的虛擬物品。

雖然這個概念的興起是由於馬克·朱克伯格，但是騰訊馬化騰在2020年底也提出了「全真互聯網」這樣的概念。

2021年3月在美國上市的，被稱為元宇宙遊戲第一股的《機器磚塊》Roblox，而騰訊更是Roblox的中國戰略合作方。Roblox是一個遊戲平台，一個由「使用者」創作、開發遊戲的平台。玩家可以註冊一個虛擬身份，可以在這個平台上消費別人開發的遊戲，也可以使用Roblox的程式設計平台開發自己的遊戲。

馬化騰對於元宇宙的投資，著眼點更加在於互動性和社交性上，這也是由於騰訊的自有屬性有著本源的驅動力。

所想即所得

Facebook不只投資了這樣一個看似很近，又看似很遠的技術。

這段時間還有一個非常有名的科技風口，被稱為腦機介面。腦機介面，顧名思義，就是提供大腦和機器 （如電腦） 之間溝通的介面。

Facebook與加州大學三藩市分校合作開展的一項「手臂和聲音的腦機介面修復」研究，令一位癱瘓在床且失語多年的男子能夠通過植入大腦的腦機互聯電極陣列，完成對於螢幕問題的回答。據了解，這也是首次成功從癱瘓失語患者的大腦中完成完整句子的識別和轉換。

人類在意念控制上執念是一個長久以來的幻想。無論是古今中外的各類小說作品中，隔空取物、意念控制這類逆天技能常常在不同的故事橋段中救主角于水火。本來可能只是幻想，但是隨著人類對腦機互聯的探索，可能這種逆天技能不再是虛構。

元宇宙和腦機互聯雖然現在從技術層面仍然不夠成熟，但是人類對這些概念的探索是無止境的。虛虛實實之間，科學技術在某些領域切切實實的發展。人類的探索旅程正是一次次將虛無事物實現成真的旅程。

而在香港數碼港的未來大計，數碼港首席公眾使命官陳思源曾透露與2021年發展迅速的「元宇宙」有關。陳思源稱:「說起元宇宙，大家在數年前可能都有看一套著名的荷理活電影，就是史匹堡的Ready Player One。我很喜歡那套電影，因為原來影片中的橋段真的可以在現實成真，因為科技已經存在了。」

另外他更分享現在「元宇宙」仍然只是雛型，最後會如何演變，暫時大家都未必預想得到。然而，數碼港其中一個核心群組便是數碼娛樂及電競，「元宇宙」在當中已經不是陌生的概念，大家會在當中買東西及玩遊戲，甚至更多不同的活動。另外Naffiti聯合創辦人陳奐仁、Digital Art Fair聯合創辦人及展會總監歐凱怡及亞洲區NFT交易平台Paititi創辦人丘銳斌，經常與大家分享城中數碼娛樂熱話、元宇宙的行業發展趨勢及影響等獨家內容，探討科技對藝術及創意界帶來的新景象。

「在未來，大家除了在「元宇宙」玩遊戲之外，還可以在當中去做生意，和實體生活相關的事情。例如做展覽以及學習都是可行的，因為「元宇宙」的應用範疇十分廣闊。」陳思源稱。

陳思源表示，「數碼港社群中，不少企業已經開發甚至融合多種嶄新科技，包括AR, VR，Blockchain、全息圖（hologram）等，在實體環境呈現虛擬影像。」

總括來說，元宇宙概念的興起正是虛擬現實，通過人工智能、虛擬實境、5G、大數據等一系列技術支援，建構一個虛擬世界，同時也反映了人類對精神層面的需求。