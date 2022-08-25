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25/08/2022

「馬鞍」今晨掠港 低窪地區恐大水浸

#強烈熱帶風暴 #天文台 #馬鞍
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　　【晴報專訊】強烈熱帶風暴「馬鞍」持續接近本港，天文台昨晚7時25分發出八號東北烈風或暴風訊號，料「馬鞍」今晨最接近本港，並於本港西南偏南約200公里範圍內掠過，八號訊號最少維持至今早6時。天文台提醒，面向東或東南面位置風力達暴風程度，且加上天文漲潮效應，低窪地區有機會出現海水倒灌或水浸。有專家指，馬鞍路徑跟2018年「山竹」接近，當年受水浸影響居民要留意。

 

本港風力昨午起已增強

 

　　昨晚10時「馬鞍」集結在本港以南約220公里，中心附近最高持續風速達每小時110公里，料向西北偏西移動，時速約28公里，大致移向廣東西部沿岸。天文台署理高級科學主任柯銘強指，面向東或東南面位置會較當風，風力可達暴風程度，籲市民遠離岸邊並停止水上活動。而低窪地區或出現海水倒灌或水浸，鰂魚涌海水高度今早可能上漲至海圖基準面以上約3米，即比正常高約1米。

 

鰂魚涌海水高度 料較正常漲1米

 

　　天文台前助理台長梁榮武指，「馬鞍」路徑與2018年時超強颱風「山竹」相似，當年受水浸影響地區居民需留意，但相信馬鞍不會增強至山竹的強度。據天文台紀錄，山竹吹襲期間，大澳、長洲、將軍澳、沙田、流浮山、沙頭角等多處嚴重水浸。地下天文台台長方志剛估計，今午過後本港風勢會緩和，相信不會懸掛更高風球，但長洲等離岸地區風勢或較持續。

 

鯉魚門商戶 堆沙包防備

 

　　打風及水浸重災區之一的杏花邨，昨午有工人提早拆走海旁座椅，並在行人路安裝防水閘，有居民指已加固窗戶；鯉魚門三家村大量商戶提早關門，有商戶邊收拾貨品邊堆沙包。多區街市和超市昨晨起現搶購潮，市民趕往購買「儲糧」，九龍城街市有菜檔稱連續2日共11箱菜心苗賣清，調景嶺有超市貨架前晚已一掃而空。

 

　　內地中央氣象台估計，「馬鞍」今午在廣東台山市至茂名市一帶登陸，風力達10至12級，之後逐漸減弱。天文台預測，本港今早轉吹東南風，雨勢有時頗大，間中有狂風大驟雨及雷暴，海有非常大浪及湧浪，展望本港明仍有數陣驟雨，周末至下周初天氣才見好轉。

 

轉載自: 晴報

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