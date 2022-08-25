木頭姐是Cathie Wood，方舟投資ARK Invest創辦人，人稱女股神，專投資於科技股。Jackson Hole的環球央行周年會議前，投資者都關心美儲局長鮑威爾會講乜。

美儲局會講乜，跟美國實際的經濟情況離不開關係。不同人，有不同看法，木頭姐又怎看？以下是木頭姐最近一次電視訪談中的節錄。

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美國經濟正在衰退

問：明年聯儲局將繼續加息，還是停止加息，並轉向把息口逐步回落？

W：所有訊號都顯示，經濟很疲弱。很多人正著眼於本月初非農業就業數據大為好轉，但若看就業報告中的家庭就業數據，那是較具廣泛基礎的就業調查。其就業數據在對上4個月以來平平無奇，甚至向下。

此外，初次申領失業救濟金人數（UI Claims）由低位約上升了50%，我們從未見過比此升得更急的情況。我認為很多人並沒有細看這個現象。

另Challenger調查報告稱，企業年復年的裁員，每年裁減55%至60%員工不等。我認為這全與庫存有關，我們現在庫存大量產品，在市場供過於求。所以我認為之前零星的招聘，一眾公司真是開心，因他們實在缺人工作太久了。

問：月初headline CPI升至8.7%，你卻呼籲大家宜關注通縮多於通脹，現在你怎樣看？

W：我仍這樣想。愈來愈多證據顯示，聯儲局仍在制定一些落後於經濟指標的政策及措施。如果看「銅博士」之前每磅賣緊4.5美元，其後低見2.5美元，到年尾銅價會跌約20%。而真正的通脹可看金價，自兩年前（2020年8月）金價見頂之後，便疲不能興。如聯儲局繼續緊縮政策，美元雖升，商品價格卻會下跌。

問：你說通縮正在來臨，但根據美國國家經濟研究局（NBER）說法，我們明顯已在衰退中，到底現在是否經濟衰退？

W：真正GDP連續兩個季度下跌，在定義上，那便是經濟衰退之始。如像現在般，領先經濟指標連續兩個月下跌，同樣也是衰退，警告訊號已出現。我們相信庫存過多，將造成的嚴重的經濟衰退（Inventory recession）。大部分經濟學家說，明年我們可以走出困局，我們也這樣相信。

不過，現在一個大問題是中國正在發生甚麼事？個別商品價格下跌。某程度上，中國無與倫比，煞停過熱的經濟，但房地產向下，中國將不能像他們所說的一樣，控制得到。

問：如果聯儲局繼續加息，為何我們不百分百持現金？

W：我們會投資於創新板塊，那是重要的資產分配。世界瞬息萬變，在艱難時期，創新更可以應對難題。目前，我們面對很多問題，包括供應鏈斷裂、俄烏戰爭所造成的能源及燃油危機等。創新的產業可以協助解決問題，讓我們更有購買力，也更有生產力和效率。我們要更有創意才會贏，但大部分投資者只會沽空從事創新業務的公司。

投資地方債有期待

美國市場在經濟放緩，通脹高企，美儲局息上升，美國債息又上升時，投資於乜好？是債，但是甚麼債？美國投資管理公司（Kayne Anderson Rudnick（KAR））固定收益投資部董事總經理Kim Friedricks在近日彭博的訪問中表示：地方債投資者對9月有期待。

問：美國市政債券（即地方債，Municipal bond，簡稱Muni）的投資者正期待9月會帶來驚喜。你認為地方債的孳息率會繼續推高嗎？（圖）

F：這點是肯定的。對上一次聯儲局的動作令人肯定9月會如預期加半厘，或在個別情況下，加四分三厘。其實從現在至9月，聯儲局都會公布很多數據，令投資者不會在任何一個市場，例如國庫債券或地方債市場沽空，直至11月聯儲局有最新動作為止，大家都有機會參考不少數據。

問：緊縮政策入秋後會對經濟有很大影響，你認為有甚麼衝擊，至年終到底有多緊？

F：我認為下次會加息半厘，那就要審慎。我相信他們不希望11月太過極端，其間有太大差距。若9月加息半厘至11月下次議息期間，聯儲局將公布大量數據包括7至10月的數據，前提是聯儲局9月加息半厘。

地方債持續反彈 自5月以來升4%

問：市場動態供求可以消化，你怎麼看？

F：現在地方債市場的情況是「水浸」。無論是風險投資者（VC）、私募基金、基金公司或對冲基金等投資機構都充斥著現金。自今年夏季至今，資金一直不斷流入這個市場。同時地方政府，例如加州州政府也很有錢。

為甚麼是投資於地方債？

（1）債息較國債高；

（2）基本上是無風險，不會違約無得還；

（3）關鍵點是投資於美國地方債的資金是「水浸」。

這兩個訪談道出了美國今時的金融市場狀況，有困難，但資金不缺，所以美儲局會怕多加息嗎？

投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。