阿茲海默症 | 全球逾5,500萬人患上！浸大研發多功能花青素，或可改善患者記憶及認知力

目前全球有逾5,500萬人受阿茲海默症（AD）影響患認知障礙症，而患者數目預計將隨人口老化，在2050年增逾2倍。患者由發病到出現腦退化症狀的過程可長達8至10年，且未有治癒AD的方法，只可以藥物緩解症狀。浸大研究發現，有機化合物F-SLOH，即多功能花青素，具診斷和治療早期AD的潛力，或有助改善AD患者的記憶力和認知能力。

浸大團隊指是次研究成果僅是起步，會繼續與全球機構合作研發新藥。（浸大提供）

浸大中醫藥學院副院長及教學科研部教授李敏解釋，阿茲海默症（AD）是一種漸進性腦部神經退行性疾病，澱粉樣蛋白β（Aβ）於神經細胞中積聚，形成老年斑塊、tau蛋白過度磷酸化，成為神經纖維糾結及大腦神經出現廣泛炎症，均會導致神經元減少和影響神經細胞聯繫，誘發記憶力衰退及認知功能障礙。

近期浸大研究發現，由理學院化學系教授黃文成團隊合成的多功能花青素「有機化合物F-SLOH」，具診斷和治療AD的潛力。





保護大腦神經 改善認知記憶力

李指，F-SLOH除擁有極佳的穿透血腦屏障能力和生物相容性，亦能以積聚的Aβ為標靶，透過熒光成像，實時顯示相關物質在大腦的聚積情況，對診斷AD有顯著作用。另可降低25%至75%由Aβ引起的毒性，減少15%至20%會損害神經細胞的活性氧，及減少半數過多的鈣流入量，以保護大腦神經。

研究團隊向一組轉基因AD小鼠注射或餵飼F-SLOH後發現，F-SLOH可在小鼠的海馬體與大腦中與Aβ黏合，減少Aβ在小膠質細胞和星形膠質細胞中異常積聚和形成斑塊，緩解神經炎症；且可透過激活轉錄因子EB，及促進「自噬-溶酶體通路」功能，降解過多的Aβ和tau蛋白，防止神經退化。另有實驗證實，F-SLOH可改善小鼠的記憶力、運動能力、認知能力和探索性。

李敏強調，是次研究成果僅是起步階段，新藥研發還有漫漫長路，團隊會繼續與全球機構合作，冀將來可徹底治療阿茲海默症。