《明日戰記》｜3個廣告！樂高模型！手繪海報！古天樂落重本宣傳！在內地出師不利的《明日戰記》能起死回生嗎？

一直以來，電影廣告通常會抽取最精彩的片段剪輯而成，很少特別拍攝宣傳片。由古天樂監製，耗資四億五千萬港元，籌備及製作近十年的科幻片《明日戰記》，破天荒拍攝三支廣告，分別為《裝甲篇》、《打機篇》及《飛車篇》，由古天樂親自創作。

（影片截圖）

片中古仔聯同兩名新生代演員胡子彤及朱鑑然演出，採用輕鬆幽默的手法。據古仔表示，拍攝廣告片目的是想令到整件事更好玩，更創新。

（影片截圖）

除此之外，宣傳更包括3D外牆廣告、Andy Hung以超過六萬粒樂高砌出一比一的動力裝甲模型、利志達人手繪製三角形海報等，宣傳別創一格，花了不少心思，證明古仔對這部電影的重視和期望。

然而《明日戰記》在內地上映出師不利，票房不及同類型國產電影《獨行月球》，有網民懷疑《明日戰記》被「偷票」，替古仔不值；但亦有人認為《明日戰記》不及《獨行地球》，票房未如理想實屬正常。

據聞古仔為此在宣傳時曾一度激動落淚，令不少港人感到心痛，聲言要撐這部電影，亦有內地民眾響應，《明日戰記》能否起死回生，大家拭目以待。

《明日戰記》廣告片：