虎年事故多！搭地鐵都會跌斷大腿骨？罪魁禍首竟然是「它」？6招防突發意外

玄學上，虎年特別多交通事故和突發意外。

今年在街上看見多了人拿拐杖，朋輩中亦出奇地多人PK。

有朋友乘地鐵，竟然入了ICU！

她在繁忙時間在金鐘這繁忙樞紐上車，手持手機，看得入神，誰料前面的肥婦突然退後，把她迫到車廂邊緣，此時閘門剛好關上，她被夾了一下，跟著飛出車外、跌坐在月台上，旁人想扶起她，但她覺得右邊大腿劇痛，已知不妙，不宜移動，所以就坐在地上，等白車送她進醫院。照完X光，得知髖骨下的大腿骨折斷了，醫生立刻動手術，在腿骨上鑲了幾粒鏍絲，相信一兩週都無法走動、洗澡、洗頭，大件事！又發生意外時，右邊腳掌跌歪了，手術後也不能落地行走，可能要從新學習走路，有手尾！

事後分析，罪魁禍首是手機！但問題始終出在手機主人的自製沉浸式體驗。有甚麼密友資訊或最爆韓劇值得「搵命搏」呢？

這件事教訓我們：

a／要經常保持清醒意識，在路上不要老盯著手機，因為我那朋友若不是沉醉於互聯網中，會看到前面的人退後，反應會快些，不至被拋出車外。

b／無論甚麼時刻，最好讓自己雙手、或至少有一隻手空著，遇上突發事情，也可能找到扶手。

c／行街睇路：走路不要眈天，但要望地！我有位美女朋友常常PK，一來因為心急；二來因為儀態太好。她年青時受訓練要頭頂書本，以保持腰背挺直。儀態訓練都著重看前方、昂首踏步，但香港街上常有凹陷、磚隙、砂石、油漬、水漬等，一不小心，可能「仆崩鼻」我這美女朋友也有趣，一次跌到鼻血直流，也不嚷痛，只問身旁的人：「我條裙有冇皺到？」

d／審查裝備：避免穿斗零踭、鬆糕鞋、尖頭屐。這些時尚但危險的裝備，不只容易令你跌倒，也容易令足踝扭傷，所以宜選舒適穩妥的鞋履。而且要經常檢查自己的手袋、背囊，盡量減輕負擔，這樣當我們遇到突發事情時，反應可以比較靈活。

e／我這在地鐵意外中骨折的朋友實在太瘦了，只得八十多磅，這產生了兩個問題：一是臀部太薄，人跌下來時，瘦骨撼硬地，冇cushion！二來太瘦容易骨質疏鬆，引至骨折。

f／新曆9月7號白露之前仍是舊曆七月，大家走在街上，不要踢祭品、香燭。我眼見的個案，無論是有心或無意，都以肚痛，或者趴街收場，而且連環趴幾次！而且一年中的其他時間，當別人燒衣或拜土地時，你也不要干擾，人家興高采烈地開餐，你何苦不知好歹地開罪神或鬼呢？

想避免當眾PK、攪到長手尾，就要做人貼地、行路知所避忌。