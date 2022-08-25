如何解決內房企業的挑戰？

目前內地房地產市場遇到一定的挑戰，因內外因素，內地購房者及潛在消費者的信心受到某程度上的影響，購房意願下降，導致房地產上下遊行業受到一定的衝擊。建築承包商和供應商帳款被拖欠、訂單減少，部分企業甚至被拖跨，導致相關行業就業受到衝擊。傢俱、家裝等地產後周期行業亦受到影響，地產相關消費低迷，拖慢社會零售消費復甦步伐，削弱經濟內生增長動能。

房地產行業面對的是流動性風險，因產業屬系統重要性行業，若不能及時處理，將引發金融和經濟問題。若要阻止房地產市場呈現惡行負面循環，必須將流動性注入循環。當中，「保交樓」是關鍵策略。

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針對最新形勢，中央和地方政府持續出台紓困政策，以穩定地產，需求領域，並透過放鬆限購和限貸、降低房貸利率、提供購房補貼等方式，來刺激社會購房需求。在供給領域，則透過設立紓困基金、政策性銀行專項借款等方式活化出現問題的樓盤、支援困難房企，保交樓、穩民生。不能否認，若干現實問題會影響政策的成效。首先，針對房企債務違約和樓盤爛尾風險，在問題妥善解決前，刺激政策或較難刺激居民的購房需求。在政策配套上，大原則為「政府引導、多層級參與，市場化運作」，以盤活未來銷售收入，取回流動性，用以覆蓋追加投資的地產項目。不過，若然回款不足（例如針對若干已經完成大比例預售或不能銷售的項目），作用有限。此外，亦需考量未來政府、銀行、社會資本等方面參與的動力。

就目前內地房地產所面對的挑戰，國家或許考慮出台更多更有針對性的政策。就未來潛在考慮的領域，筆者估計將包括一系列組合拳。首先、未來有可能放鬆房地產調控，穩定房地產銷售。其次、國家將明確建立全國性地產紓困機制，推進「保交樓、穩民生」工作。此外，如何鼓勵金融機構積極參與存在問題的地產項目，緩解房企流動性壓力。從較長遠看，國家未來亦會持續優化和完善預售資金監管，保障買房者的合法權益，建立一套完善的房地產長效機制，讓產業平衡健康地發展，成為穩定國家經濟發展的重點之一。