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25/08/2022

處暑養生

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Text: 石鏡泉、吳國雄

　　處暑到，天轉凉；秋養生，重身心。秋老虎，午倡狂；早晚間，添衣裳；勤鍛煉，身體棒；多吃梨，秋燥減。情意在，記心上；保聯繫，莫相忘；送關懷，願安康！

 

　　今年8月23日為處暑，立秋後未見秋意，但處暑過後，早晚總有點凉意。所謂「處暑」亦即「出暑」，標誌著夏天要過完了。伏暑涼熱交曡，便須調適身體，降低病患困擾。

 

　　處暑過後，日夜溫差逐漸增大，易出現肺燥津虧之象，即口乾、鼻乾、乾咳、便秘，皮膚皺紋增多，身體乏力、消瘦等。中醫以「燥則潤之」原則，以多喝水，多食蔬菜水果，應對秋燥。

 

　　處暑後天氣轉涼，早晚添衣；飲食預防秋燥，增鹹酸、少辛辣，多食秋梨、百合、蓮藕、荸薺等食物；多喝水、多吃粥，對預防秋燥有一定幫助。

 

　　合理增加睡眠時間，中午適當小睡，緩解秋乏。秋高氣爽宜在早晚進行適量鍛煉，注重自我調節心情，使情緒安靜，處暑前後的炎熱天氣屬於溫燥，要當心外火，注意避免長時間日曬；也要注意內火，多吃蔬菜水果以瀉火降火；多補充水份，謹防中暑。

 

圖片來源：新華社《健康報》

 

入秋食療

 

　　入秋注重食療，處暑後多吃三瓜，助養肺潤燥。

 

1、絲瓜：絲瓜汁被稱為「美人水」。含有防止皮膚老化的維生素B1和使皮膚白皙的維生素C等成分，能保護皮膚，消除斑塊，使皮膚潔白、細嫩。

 

2、苦瓜：含有粗纖維、胡蘿蔔素、和多種維生素、氨基酸等營養物質，能清熱解暑、清心明目，有明顯的降糖作用。但注意苦瓜性寒敗火，處暑後吃苦瓜需節制，過量往往有反效果，火氣未及下降，即會傷及脾胃。

 

3、冬瓜：含水量最高，並且幾乎不含脂肪，碳水化合物含量也少，屬於清淡性食物，能清熱解暑、利尿通便，有助於人體清廢排毒，連皮一起煮湯，效果更明顯。

 

　　一般人以西瓜消暑，暑熱天狂吃。但處暑後的西瓜，被稱為寒瓜，吃多了容易傷脾，容易引濕氣進入體內。處暑後吃西瓜過量，反而最傷人。

 

　　處暑之後，秋乏纏人。要多吃富含維生素的食物，秋天的香蕉、蘋果、梨、橘子等。選擇性多吃含鉀的食物，如乾果、豆類、海產食品等。

 

下一頁：秋燥茶飲、緩解秋乏方法

 

 

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