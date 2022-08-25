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25/08/2022

平絕全行？壽司店推限定優惠Omakase！最平$290歎16道菜？指定時段全單85折！必試罕有「吞拿魚腦天」

#Omakase #廚師發辦 #日本菜 #Food Map #Hot Deals #優惠 #黃埔 #Foodie #著數 #美食地圖 #黃埔花園 #森戶 #觀塘 #Morito #日本料理
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Text: Christy Yiu Photo: 由森戶提供

　　隨著各國開始放寬入境措施，近日更有消息指日本政府即將計劃開放「半自由行」！不過在本港的隔離措施影響下，不少人都寧願再等一等，待真正免檢疫通關時才正式出國旅遊。這時候想止一止「返鄉下」的心癮？來一頓Omakase也是個不錯之選！向來以親民價格見稱的Omakase店「森戶」近日就推出了兩周年限定優惠，當中低至$290就可以嘆齊16道菜！

 

豊洲市場直送食材，歎3大高質Omakase套餐！

 

位於黃埔的「森戶」。

 

　　位於觀塘及黃埔的「森戶」有齊壽司吧台和卡位，裝潢以木系色為主色調，夠晒日本風；店內選用日本直送的時令食材，如豊洲市場的新鮮生鮪等，十分有誠意；而「森戶」的Omakase設有3個不同價位選擇，當中最平的「山」只需$380，即可食到14道菜，包括10款不同壽司、茶碗蒸及鯛魚湯；而$580的「戶」則有3款刺身、8款壽司、鹽燒鰻魚等，共16道菜；$780的「森」更可嘆齊18道菜，包括5款刺身、8款壽司、迷你海膽琵琶蝦丼等等，好吸引！

 

「山」Omakase $380

壽司10 貫

三文魚籽蝦茶碗蒸

吞拿魚碎手卷

鯛魚湯

是日甜品

（套餐長駐壽司款式：海膽＋大拖羅）

「戶」Omakase $580

刺身3 點

壽司8 貫

三文魚籽蝦茶碗蒸

鹽燒鰻魚

吞拿魚碎手卷

鯛魚湯

是日甜品

（套餐長駐刺身款式：赤牡丹蝦＋拖羅）

（套餐長駐壽司款式：海膽）

「森」Omakase $780

刺身5點

壽司8貫

三文魚籽蝦茶碗蒸

迷你海膽琵琶蝦丼

吞拿魚碎手卷

鯛魚湯

是日甜品

（套餐長駐刺身款式：赤牡丹蝦蠔＋拖羅）

（套餐長駐壽司款式：海膽）

 

指定套餐第二客半價，$290食16道菜！

 

　　適逢開業兩周年，「森戶」大推激抵優惠！由即日起至至10月31日，凡任何堂食或外賣自取Omakase $580「戶」或$780的「森」，均可享用第二客半價優惠！換言之，第二客「戶」只需$290，好抵！除此之外，逢星期一至五選擇其他料理亦可享有堂食或外賣自取85折優惠，編輯特別推介鮪吞拿魚腩盛盒，$268有齊大吞拿魚腩、中吞拿魚腩、吞拿魚赤身之外，更可以食到超罕見、每條吞拿魚只有2塊的吞拿魚頭頂肉「吞拿魚腦天」，吞拿魚控絕對不能錯過！

 

鮪吞拿魚腩盛盒 $268

 

森戶 Morito もりと

 

觀塘店

地址：九龍觀塘牛頭角道305至325 A號觀塘立成大廈地下E號鋪

電話：2382 6868

時間：中午12時至下午3時30分 及 晚上6時至10時30分

 

黃埔店

地址：紅磡黃埔花園第一期（奇妙坊）地9A號鋪

電話：2382 5668

時間：中午12時至下午3時30分 及 晚上6時至10時30分

 

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