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25/08/2022

初創公司愈開愈多！前景美好卻問題多多？2大管理問題令打工仔不堪回首！

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  • Michael & Derek

    Michael & Derek

    著有《我做媽劇停》一書，撰寫「市場」及「職場」兩大類文章。經常與不同機構及院校合作舉辦Marketing及職場座談會。

    我做Marketing

    本欄每周四更新

　　近年Slash／斜槓一族十分盛行，打工仔辭職創業情況愈來愈普遍。從數字看，雖然香港初創嘅環境同配套都比其他亞洲地區落後。但香港每年初創公司總數量不斷上升，高達三千多間，創近年新高。當中約六成初創公司老闆係香港人，其次有中國內地、歐美國家、以及印度等地。現時香港於初創公司工作嘅打工仔約一萬三千多人，同時亦有正面上升趨勢。所以喺求職網上唔難見到好多初創公司職位空缺，不論高中低層，人工高或低，比比皆是。尤其係金融科技界同創科界，喺疫情期間話空缺職位並無間斷。初創公司爆炸力必然係最令人感興趣原因之一，隨時有機會變成獨角獸，所以引來好多年輕人興趣。前景美好背後都存在好多問題，好多做過初創公司打工仔都不堪回首，主要原因唔係工作問題，而係老細問題。其實要成為一位CEO好易，但要成為一位好嘅CEO就好難。

 

老闆風範

 

　　多數初創老闆都可以分成兩大類，一係技術層面主導，專業技術十分了得，希望利用舊公司學到嘅技術出去闖天下。一係就創意層面主導，諗到好點子但又唔想同其他公司／人合作怕被人抄橋。以上兩類老闆大多欠缺經驗，不論營運生意，還是作為一個領袖，都十分青澀。而好多「新手老闆」更會過份沉醉享受CEO至高無上嘅地位，乜都要管、乜都要自己批核，唔懂得善用人才，亦唔知如何下放權力同工作。有時更因為CEO嘅氣度太大，唔肯聆聽同分析同事意見，過份堅持自己一套。加上經常朝令夕改，口講說要跟住大趨勢走，但其實只係諗到乜就做乜，令同事無所適從，雄心壯志嘅同事經常被潑冷水後繼而離開。

 

（《IT狗》劇照）

 

行政混亂

 

　　初創公司未必間間都有「大水喉」支持，初期未有足夠資金同資源時，大公司不同部門工作如人事部、財務部、行政部等都係由老闆一手包辦。但同時間亦因為經驗不足，所有事情都冇系統同制度，老闆多數只會隨心，每日準則都可以唔同。無人事部代表員工冇一個投訴嘅地方，有心想令公司進步嘅員工唔能夠發表意見。無財務部令出糧、行常洗費或公司間交易混亂，而財務混亂正正就係員工對公司前景其中一個最擔心嘅事情。

 

　　創辦一門新生意時，唔好只專注著手處理申請BR、開設網業、租借辦公室等等嘅基本事情。現今世代創業硬件並不重要，反而軟件如管理、執行、人脈等更為重要。開業時嘗試最少以2-3人為核心團隊，唔好只看生意或概念，更要事前多作準備學習如何做老闆。點子強的確係近乎萬能，但冇管理就係萬萬不能。

 

 

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