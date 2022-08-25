9月起打3針免檢測證明？東瀛遊推半自由行日本團：暢遊京阪奈良／1至2天自由活動／包5晚溫泉酒店！6天團每位咁多錢抵唔抵？

在這段時間，大家都心郁郁想去旅行，奈何隔離7天真是太不方便了！最近，政府終於鬆綁，檢疫期縮短為「3+4」，有沒有計劃放個長假呢？講到去旅行，最熱門的地方當然是「鄉下」日本啦！不過，日本目前仍然還未接受自由行，有不少日本迷都有點卻步，有旅行社就推出日本半自由行之旅！即往下睇旅行團行程啦！

據傳媒報道，日本政府宣佈，9月7日起，所有入境日本的人士，只要完成3針疫苗接種並提供證明，將可豁免核酸檢測陰性證明，大家去日本旅行又方便咗！EGL 東瀛遊近日就推出日本半自由行之旅，不計隔離酒店費用每人$8,919起！雖然有傳日本有意開放自由行，急不及待出發的你可以考慮以下3大行程！

【日本半自由行旅行團】大阪、京都六天之旅︰住溫泉酒店、2天自由活動

疫情前，大家最常去的一定是大阪！事隔3年，如果大家都想舊地重遊的話，可以考慮這個大阪、京都、奈良六天之旅。先看看行程，旅行團會帶大家去齊人氣景點，好像是京都嵐山渡月橋、人氣竹林小徑、天龍寺、奈良春日大社、神鹿公園等等。數到最吸引的，一定是最後兩日的「大阪全日購物樂」，旅行社更送一張大阪地鐵任乘票，大家可以瘋狂Shopping，買返夠本！

終於可以親眼目睹裝修後的清水寺了！

（圖片來源︰EGL 東瀛遊網站）

可以去探奈良的鹿仔了！

（圖片來源︰EGL 東瀛遊網站）

至於住宿方面又如何？旅行團就安排大家入住日本橋之逸之彩深層水溫泉酒店，全程不用換酒店，而且還可以享用一次獨立個室溫泉，酒店晚上亦會提供「日式拉麵」、「雞尾酒」咖啡及多款不同飲品放題。值得一提的，房間全部走和風塔塔米風格，塔塔米上放上舒適床舖，超正！

逸之彩深層水溫泉酒店

（圖片來源︰EGL 東瀛遊網站）

香港快運、大阪、京都、奈良、六天特色之旅（JOAH06）

出發日期︰9月13、15、20、22、25-29、10月1-6、8-13、15-20、22-27、29日

價錢︰$8,919起（不包隔離酒店費用）

行程詳情︰https://bit.ly/3CwxbFk

報名網站︰https://www.egltours.com/itinerary/tour/HTJOAH06?start=HK

【日本半自由行旅行團】大阪、和歌山六天之旅︰探「貓」站長、兩天自由活動

去大阪除了可以睇鹿仔之外，還可以上和歌山探貓站長！東瀛遊另一個大阪半自由行就不帶大家去奈良，而是上和歌山，既可以看「千疊敷」和貓站長，更有機會去黑潮市場食新鮮海鮮！去得大阪又怎少得經典景點，行程一樣有帶大家去清水寺、嵐山渡月橋、天龍寺等，相當充實！最不能錯過的，當然是行程賣點——「大阪全日購物樂」！

（圖片來源︰EGL 東瀛遊網站）

（圖片來源︰EGL 東瀛遊網站）

行程就夠全面和充實，美中不足的地方就是酒店住宿。有別於大阪、京都之旅，這次就要換2次酒店！由於行程的第一天去和歌山，大家第一晚就會住和歌山的溫泉酒店。第二晚就會入住京都酒店，第三天開始先會返回大阪住逸之彩深層水溫泉酒店。如果你介意執好幾次行李，那就要好好考慮了！

大阪、和歌山、京都、深層水溫泉、開心購物樂六天之旅（JOEA06）

出發日期︰9月8、15、17、22、24、29、10月1、6、8、13、15、20、22、27、29日

價錢︰$9,019起（不包隔離酒店費用）

行程詳情︰https://bit.ly/3clHTUw

報名網站︰https://www.egltours.com/itinerary/tour/HTJOEA06?start=HK

【日本半自由行旅行團】九州別府、熊本6天之旅︰福岡購物日、行OUTLET

疫情前常常去大阪，這次想去其他地方？那就可以揀去九州別府之旅！行程包括漫步湯布院懷舊街、金麟湖、九重高原夢大吊橋、草千里平原、高森湧水隧道公園等等。最最最特別的就是旅行團會帶大家去福岡中州屋台，即是類似香港的大排檔，惟獨想享用地道美食就要自費了！

湯布院懷舊街

（圖片來源︰EGL 東瀛遊網站）

金麟湖

（圖片來源︰EGL 東瀛遊網站）

每逢去日本旅行，「荷包」都會大出血，而這個旅行團都不例外！事關行程會帶大家去兩大OUTLET，分別是LALAPORT購物城和鳥栖OUTLET購物城。而且，大家還有一天的自由時間在福岡自由行，聽到都好興奮！

LALAPORT購物城

（圖片來源︰EGL 東瀛遊網站）

九州別府、熊本、連續三晚入住福岡 6天之旅（JKEA06）

出發日期︰9月10、15、17、22、24-27、29、10月1-4、6、8-11、13、15-18、20、22-25、27、29日

價錢︰$10019 起（不包隔離酒店費用）

行程詳情︰https://bit.ly/3QNiL7T

報名網站︰https://www.egltours.com/itinerary/tour/HTJKEA06?start=HK