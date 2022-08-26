  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
娛樂情報
時事要聞FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍論盡中港台葉劉的地球儀全城聚焦點小事大意義政•漫
關鍵字：立法會 選舉 90後 土地發展 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 新冠肺炎 國安法 大國博弈 共同富裕

26/08/2022

廣東話有待改善 徐麟張可欣勤練習自覺有進步

#2022香港小姐競選 #徐麟 #張可欣 #廣東話
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　【晴報專訊】《2022香港小姐競選》將於下月4日假將軍澳電視城舉行準決賽，昨日19位候選佳麗首次會晤大會評判。不過1號徐麟及12號張可欣的廣東話仍有待改進，二人都承諾加緊練習，有信心會有好表現。

 

除了問答環節，徐麟（左）和張可欣同時積極準備才藝表演。

 

　　19位候選佳麗昨日會晤大會評判，其中1號徐麟與12號張可欣（Naomi）的廣東話似乎仍有待改進，徐麟表示：「我好有耐心去學，比起第一次已經有進步，有心唔怕遲。我有加緊訓練，同大家一齊傾偈，有問題會請教大家，我會睇多啲報紙、電影，都好有幫助。」Naomi則指現時只會用廣東話交談，藉此訓練廣東話，她說︰「大家應該聽得出我廣東話進步咗好多，我每日都有請老師補習；其實參賽前我都有跟老師學，但我比較怕醜、唔夠自信、唔夠膽講…我喺香港住咗六年，聽係無問題。」問她們會否擔心在問答環節中較輸蝕？徐麟自言一直有練習，做足準備功夫；而Naomi稱有重看歷屆港姐的片段，認為問題不大。

 

關楓馨將卸任心情輕鬆

 

梁超怡（左）及陳瑞菱狀態大勇。

 

　　至於3號陳瑞菱今日25歲生日，雖然要繼續為港姐綵排，但她表示︰「無論幾夜都會同屋企人搞生日會慶祝。（生日願望是否奪冠？）我希望有能力做到最好！」陳瑞菱與另一位海外佳麗14號梁超怡的狀態均不俗，問她們可有信心揮低一眾本地佳麗？陳瑞菱謙稱︰「唔好講揮低，全部佳麗各有優點，會全力以赴。」

 

（左起）邵初、梁凱晴及關楓馨將擔任準決賽的大會司儀。

 

　　另外，上屆師姐梁凱晴、邵初及關楓馨將擔任準決賽的司儀，她們昨日亦有現身，為師妹打氣。梁凱晴直言心情緊張，但幸得麥美恩（Mayanne）幫助；而邵初表示會翻看以往的比賽片段，跟其他司儀學習，她笑謂：「要喺用語方面落啲苦功，例如叫佳麗『稍作休息』，唔可以講『你去唞唞啦』。」至於關楓馨直言港姐是大騷，希望自己能做得更好，有壓力也是好事。

 

　　早前邵初的右腳腳趾關節移位，見她昨日出席記者會時步伐依然緩慢，她說︰「會盡力醫好，相信準決賽嗰晚會好番。」問三人即將卸任的心情，關楓馨笑言︰「我一早已經係落選港姐，所以分別唔大，心情輕鬆，我嚟緊都準備拍第二套劇。」

 

轉載自: 晴報

【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

我要回應

更多娛樂情報文章

你可能感興趣

#2022香港小姐競選 #徐麟 #張可欣 #廣東話

更多世事政情文章

放大顯示
名廚煮場

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【會員專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【搶盡先機】全城最齊IPO暗盤 一按直達交易平台

【投資首選】etnet 港股資訊，全港最齊！

etnet.com.hk