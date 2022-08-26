曼聯變陣破紅軍，惡鬥修咸頓；車仔主場有優勢，李城難反彈

英超第三周曼聯反底，讓人意外；利記落敗，大跌眼鏡。賭博性變陣，加上對手傷兵滿營，造就紅魔重拾霸氣。一場勝敗不足以論高低，曼聯今季成績，還看三要素。

兩連敗後迎來強勁對手，一個意料之外的變陣，令這場豁出去的比賽成為暫時領隊坦夏的代表作。

先是棄用C朗和馬佳亞，改用華舒福踢中鋒，小將艾蘭加踢翼，最重要是用快速逼搶，「殺」相同踢法的利物浦一個措手不及。

利物浦輸波有其客觀因素，傷兵滿營，只有13、14個一隊球員可用；加上高普排錯陣，用米拿踢正選而不是法賓奴，結果中場被曼聯以快打慢，最終輸波而回。但話說回來，米拿十分搏命，失第一球時，看他攔截辛祖射球路線，反觀雲迪克……（圖片由作者提供）

前場壓迫是坦夏奉行戰術，前兩場為甚麼執行不到，今仗忽然開竅？當然不是，既因雙紅會，曼聯對利物浦特別醒神，在主場又踢高半班波，亦因為場上少了大佬，年輕球員博盡，踢出奇效。

這個變陣固然成功，但坦夏堅持才是關鍵；一場半場棄用C朗和麥佳亞，他能否全季堅持將他們列為後備？小將如果犯錯，他又能否容忍？以上都會左右他的壓迫踢法可以踢多久。

其次是曼聯球員質素，能否堅持完整一季。

曼聯上場所有球員跑動合共超過113公里，比對賓福特時多18公里，甚至比出名跑得多的利物浦還要多3公里。

新結盟的卡斯米路和費特近年在國家隊合作無間，二人合共在巴西20次一同上陣，錄得18勝1和1負，似乎非常合拍。不過，曼聯執意要踢壓迫，對於已經30歲，近年在皇馬習慣了踢傳控和反擊的卡斯米路能否適應，有待觀察。（圖片由作者提供）

上場排陣，幾乎已經將最好球員用上，但不要忘記下週開始英超有快車，接下來又有足總盃、聯賽盃和歐霸等，對於一隊上季仍是依賴穩守突擊的球隊，體能可以維持多久是最大考驗。更何況到了輪換，球員的高低差距就會出現，屆時戰果不如預期管理層是否繼續有耐心改革？

最後不是戰術，而是內部矛盾。

當隊長麥佳亞被貶後備，C朗只有大約10分鐘上陣時間，他們會否對此不滿？他們在隊中角色又會否讓年輕球員有意見？畢竟人工是年輕球員數倍至數十倍，卻了無建樹。

曼聯已經沉倫多年，此時不變更待何時？但關鍵是管理層願意給多少支援和耐心予坦夏，而一場意料之外的勝利，是否讓曼聯願意從根本改變踢法，將會左右今季，甚至未來幾季的成績。

昨晚歐聯分組賽抽籤出爐，英超4隊都抽到好籤，熱刺所在的D組更是上上籤；曼城要對西維爾和多蒙特則較為吃力；利物浦和車路士在小組的對手僅拿玻里和AC米蘭較強。死亡之組則是拜仁、巴塞和國米同組，有趣的是利雲度夫斯基將會面對拜仁，一轉會就倒戈，真是狹路相逢。（圖片由作者提供）

本周焦點

英超頭場是修咸頓主場迎戰曼聯，後者氣勢正盛，理應可以取勝。

不過面對強隊和弱隊大有不同，修咸頓防線拉後，曼聯無空間逼搶，而且要破密集，可能最終淪為老鼠拉龜。

修咸頓3場1勝1和1負，場場有波入，而且面對列斯聯先失兩球後上追和，韌力十足。上季兩隊主客兩場都是1比1和局。今場修咸頓有望搶回1分。

另一場利物浦理應開齋，主場面對般尼茅夫，質素高一班，加上後者板斧不多，對曼城和阿仙奴共失7球，利物浦全取3分沒懸念。

利物浦頭三場每場最少有67%的控球率，累計52攻門有13次中框，表現其實不差，加上對上6次英超跟般尼茅夫交手，全勝兼入19球失1球，今場不勝無歸。（圖片由作者提供）

曼城則面對水晶宮，後者今季曾經逼和過利物浦，又贏過維拉，似乎踢得不俗，上季更在主場贏2比0，差點讓曼城失去冠軍；今場仍靠穩守突擊從曼城身上搶分仍大有機會。曼城哥迪奧拿今年改踢2313陣式，兩閘獲加和簡些路踢移入中場，變成左右兩面一被突襲，很易失球。上年歐聯半準決賽輸給皇馬和看回上場曼城右路給紐卡素麥斯文如入無人之境，便知一二。

曼城多了夏蘭特之後，破密集防守多了一道板斧；不過週中多踢了一場和巴塞的熱身賽，舟車勞動下，對水晶宮未必踢得輕鬆，但足夠取得3分了。

水晶宮上屆跟曼城對賽，兩循環1勝1和未失一球，更在曼城主場贏2球。曼城經歷上場被紐卡素突擊連入3球之後，今場定會看管好擅長打反擊的韋費特沙夏，水晶宮難再偷雞。（圖片由作者提供）

至於阿仙奴在倫敦小打吡則有望再下一城，獲得4連勝。富咸雖然暫時取得1勝2和，但氣勢不及阿仙奴，加上球員質素略低，最多只能力求守和，要爆冷機會較低。

還有一場頗有睇頭的是車路士主場對李斯特城，兩者上場都輸波，以質素而言，車仔反彈機會較高。

李斯特城今季戰績奇差，與換了門將不無關係。舒米高效力多年，李斯特城竟然不全力挽留，作為名宿功勳，又是隊長，怎可能不是在球隊終老？

既然當年對華迪有情有義，為何今日卻不留舒米高？今季沒有其餘大變動下，李斯特城可謂吃足了舒米高離隊後苦頭。新門將至今已失8球，比去年同期多3個，足夠左右一場勝負。

李斯特城4個前鋒今屆都還未開齋，而且華迪已經35歲，雖然連續兩屆都交出15球，管理層沒有實際補強，買人計畫不夠長遠，最終自吃惡果。（圖片由作者提供）

車路士近況也不好，被熱刺逼和，又意外敗給列斯聯，加上今場新加盟的中堅古尼巴利停賽，杜曹也不能在場邊指揮，並非沒有隱憂。但整體質素和信心都較出色，車路士應該可以略看高一線，最起碼也應該不敗。

車路士打算羅致奧巴美楊，後者有英超經驗，在巴塞也還有表現，看似合適；但上季有盧卡古不用，卻四出求購次一等前鋒，車仔和杜曹的盤算令人費解。（圖片由作者提供）