連敬涵：新能源股應政策扶持齊反彈 福萊特績後急飆有啟示？比亞迪推百萬越野車　車企進軍高端點解讀？

國泰君安國際投資策略師 連敬涵

福萊特玻璃(06865)中期收入升81%，惟純利倒退少賺逾20%，績後半日仍急飆12%，其他光伏股半日亦造好，升幅介乎4-5%，國策扶持蓋過業績倒退？新能源股能重新開車嗎？比亞迪(01211)確認年底前將推出價值100萬元人民幣的越野車，吸引程度有幾大？小鵬(09868)早前亦表示，明年會推出兩款車，直接與Tesla Model Y競爭，電動車高端化有何啟示？

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