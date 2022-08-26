你出糧，所以24小時都是我的

「你們不要花那麼多時間做他們的事，公司也有很多事要做的。」老闆說。

話說公司之前接了一個和政府合作項目，但回報率不算太高。但在過程中，有個別同事認為政府部門要求太多太煩、太雜亂太瑣碎，所以有點微言。

老闆在行政會議上聽到之後，立刻有反應。他說：「每人一天只有9小時工作，一個月花3個小時做他們的事，好容易沒時間做公司的事。」

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在他口中，因為回報率低，所以認為不應該花時間做這樣的事，管理層應該花時間做一些更加重要的事。自己公司的事當然是最重要了，而那些回報率低，就像我們接手的政府項目，那麼就不用太認真花時間在上面了。

說起來，似乎十分合理合情。但現實世界裏，甚麼叫做應該，甚麼叫做不應該？

在絕大部分老闆眼中，員工都是幫他搵錢的工具，員工應該做他們認為應該做的事。員工去搞CSR、去大學參與師友計劃、去非牟利機構分享工作經驗，即使和公司業務有關，他們也認為這些都是無聊透頂的事，這些都不應該做。

若真要做的話，就由他去做，因為這些是他得分的場合，他根本不希望員工攞獎，得到掌聲，因為他不認為員工攞獎得到掌聲，是公司的光榮。反而他會盤算著員工是否在外面的時間比花在公司更多，於他說豈不是得不償失。

以前的老闆，上市公司主席，經常說得很好聽，叫我們這些管理人，多出外面接觸世界，多認識人。一次，在外面一個場合見到他，打過招呼；之後返到公司他竟然叫我直屬上司傳話，說我不應該去聽那個講座，認為講座主題和我工作無關。

我不想和他糾纏講座主題和我工作有沒有關係，因為那不是重點。真正理由是那是一個十分珍貴的場面，全香港最有影響力的政府官員、上市公司主席、政治人物和學者，不超過300人出席，在政府總部以特邀形式舉行，由一位絕少公開發言的重量級人物講中美關係。

舊老闆認為只有他這樣的身份才有資格出席，怎麼會想到在那裏見到我。他代表絕大部分老闆，認為自己天下無敵，員工只是工具，即使是他身邊左右手，他也認為他們根本未夠班，又怎配和他平起平坐呢？

員工幫他搵錢做事，應該全心全意，不應心有外鶩。他根本就不想員工出外，怕他們偷懶，又怕他們真接觸世界，多認識人，給別人撬了。

每個月做3小時、6小時佔我很少時間，不可能影響日常工作；更何況今天不用做每件事都要親力親為吧。下放權力，是最重要的管理技巧；可惜那些老闆根本就不希望員工下放權力，因為怕出錯。當他見到員工在外面的話，他就覺得員工沒好好工作，做些毫無意義的事。

在他的世界，員工收了他的錢，24小時都是屬於他的。他可以無時無刻打電話找員工指示工作，亦可以決定員工甚麼叫做應該做，甚麼叫不應該做。