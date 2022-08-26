新一代摺機登場！Samsung Galaxy Z Fold4 加入工作列+拖放資料功能，媲美平板電腦！

Samsung新一代摺機Galaxy Z Fold4及Galaxy Z Flip4在港發表，兩款手機均接受預訂，並於9月2日正式發售！訂購會附送一年裝置保障、Galaxy Buds2無線耳機及享最高$1,500 Trade-in回贈等。是次筆者將會介紹Galaxy Z Fold4。

Galaxy Z Fold4分别有1TB、512GB及256GB版本，並有黑、藍、金、綠四色機身選擇，其中1TB版本是Samsung網上商店獨家發售。Galaxy Z Fold4的設計與上代的Galaxy Z Fold3相同，沿用鋁合金機身及擁有IPX8防水能力，而手機的隱藏式轉軸組件經重新設計，能保持手機耐用度及減輕機身重量，更加入了「Gorilla Glass Victus+」保護。

手機以Gorilla Glass Victus+保護，配合鋁合金機身增加耐用程度。

Galaxy Z Fold4備有整合指紋感應器的電源鍵，與音量鍵同設在機身右側。

機底設有USB Type-C介面及音體聲喇叭。

另一音體聲喇叭則設於機頂。

Galaxy Z Fold4的隱藏式轉軸外表雖與上代相同，但裏面的組件經重新設計，能保持耐用度及減輕機身重量。

手機支援雙SIM卡，但沒有記憶卡的支援。

Galaxy Z Fold4設有2,316 x 904解像度的6.2吋機面熒幕，主熒幕則是2,176 x 1,812解像度的 7.6吋，兩個熒幕均支援120Hz刷新率及採用Dynamic AMOLED 2X，亦分别設有1,000萬像素及400萬像素前置鏡頭。其中主熒幕更獲得HDR10+認証，亮度提升至1,000nits，能得到更好的顯示效果，並改善了屏下鏡頭的像素排列方式，進一步提升細緻度，使用時有更「隱形」感覺。

手機的主熒幕將亮度提升至1,000nits，能得到更好的顯示效果。

Galaxy Z Fold4主熒幕的屏下鏡頭改善了像素排列方式，使用時有更「隱形」感覺。

Galaxy Z Fold4機面依舊設有6.2吋機面熒幕，上方亦設有1,000萬素自拍鏡頭。

Galaxy Z Fold4擁有5,000 萬像素廣角、1,200 萬像素超廣角及1,000 萬像素三個主鏡頭。

Galaxy Z Fold4搭載Snapdragon 8+ Gen 1處理器、內置12GB記憶體、4,400mAh電池，支援25W快速充電及無線充電。Galaxy Z Fold4與其他Samsung旗艦手機同樣擁有Nightography拍攝體驗，並擁有5,000 萬像素廣角、1,200 萬像素超廣角及1,000 萬像素三個主鏡頭，提供3倍光學及30倍數碼變焦，打開手機後也可利用主鏡頭來自拍。

搭載Snapdragon 8+ Gen 1處理器，安兔兔測試有接近一百萬多分，有頂級效能。

Galaxy Z Fold4同樣擁有Nightography拍攝體驗，夜攝相片水準甚高。

Galaxy Z Fold4的主熒幕依舊支援S Pen，支援隔空操作、手寫記事及熒幕截圖等功能，同時Samsung亦在手機引入平板操作概念，新加入了工作列功能，使用時可在工作列開啟常用應用程式，更可在主熒幕同時以左右視窗開啟應用程式，兼能在應用程式之間互相拖放資料，擁有媲美電腦的使用體驗。

Galaxy Z Fold4的主熒幕依舊支援S Pen，支援隔空操作、手寫記事及熒幕截圖等功能。

Samsung在Galaxy Z Fold4引入平板操作概念，新加入了工作列功能，使用時可在工作列開啟常用應用程式。

主熒幕能以雙視窗同時開啟應用程式，兼能在應用程式之間互相拖放資料。

總結

縱使Galaxy Z Fold4外表與上代相同，可是內涵卻完全升級，無論效能、相機或使用體驗都有增無減。事實上，Samsung除了發表Galaxy Z Fold4及Galaxy Z Flip4外，同場也發表了Galaxy Watch5系列智能手錶及Galaxy Buds2 Pro智能降噪耳機，筆者有機會再為讀者介紹。

作業系統：Android 12

處理器：Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 3.19GHz八核

記憶體：12GB RAM / 256GB/512GB/1TB ROM

顯示屏：2,316 x 904像素，6.2吋多點觸控Dynamic AMOLED 2X（機面） / 2,176 x 1,812像素，7.6吋多點觸控Dynamic AMOLE D 2X（主熒幕）

制式：GSM 850/900/1800/1900 / WCDMA Band 1/2/5/8 / TDD-LTE Band 34/38/39/40/41 / FDD-LTE Band 1/2/3/4/5/7/8/12/13/18/19/20/25/26/28/66 / 5G N1/41/N78/N79

通訊：802.11 a/b/g/n/ac/ax / Bluetooth 5.2 / LTE / HSPA / 3G / EDGE / GPRS

鏡頭：1,000萬像素（機面） / 400萬像素（前置） / 5,000萬像素超廣角 + 1,200萬廣角 + 1,000萬遠攝（主鏡頭）

其他：GPS/GLONASS/Beidou/Galileo/QZSS / NFC / 指紋感應器

電池：內置4,400mAh鋰電池

體積：155.1 x 67.1 x 15.8毫米（摺合） / 155.1 x 130.1 x 6.3（打開）

重量：263克

售價：$14,598（256GB） / $15,（512GB） / $17,598（1TB）

查詢：Samsung 3698 4698