開會免尷尬！必學外商菁英常掛嘴邊5大詞彙、短語！Keep me in the loop是甚麼意思？

隨著全球的貿易活動愈來愈頻繁,國際語言的溝通能力就愈顯得重要。英文作為一個lingua franca(世界通用語/社交語言),不僅僅是歐美地區,就連亞洲地區的大企業也把英文視為通用語言。對於大多數的企業來說,尤其是外商企業,英文能力可以算是必備的條件。在外商企業中,為了避免出現聽不懂又不好意思問的尷尬情境,現在就先來學學5大外商菁英經常掛在嘴邊的詞彙及短語吧!

1. Recap 概括/重述/回顧要點

「Recap」是「recapitulate(概括、摘要)」的簡寫,指的是「重述/回顧重點」。「Recap」經常出現在英文會議中的開場(opening)或結束(closing)。然而,不要以為recap就是總結(summary)的意思,因為recap的意思是利用自己的邏輯來歸納重點,不是單單重複再講一次。

在會議會議開始時,主席會說:

● We start with a quick recap of our previous meeting.

我們先快速回顧上次會議的重點。

在會議結束前,主席會說:

● Maybe we should recap.

或許我們應該重述一遍。

Examples:

● We'll start with a quick recap(快速回顧) of our previous meeting.

● Let's start with a quick recap of our “Top 5” most popular posts from the year.

● We're going to start with a quick recap of what we saw in 2022 – the growing use of A.I.(=Artificial Intelligence 人工智能 )in recruitment (招聘).

● Let’s start with a quick recap of the strategies included in plans.

*記住:recap不只是summary,利用自己的邏輯來歸納重點的意思。

2. Make sense 有道理/講得通

「make sense」是一個口語常用的短語,意思是「有道理/講得通」。這個動詞片語(verb phrase)也經常夾雜在廣東話口語中。例如,「我覺得份proposal一啲都唔make sense。」

Examples:

● It still doesn’t make sense to me.

我還是不明白。

● The proposal still doesn't make any sense.

這份計劃書根本就講不通。

● It still doesn't make sense to me.

我還是沒明白。

● Does it make sense to you?

你同不同意?

● Does the plan make sense? Any suggestions? Are we missing any not-to-be-missed 不容錯過的point?

你認為計劃合理嗎?有沒有其他建議?我們有沒有遺忘了任何不容錯過的要點?

● Thank you very much. Your explanation made a lot of sense.

非常感謝你。 您的解釋很有道理。

3. Sync up 同步

「Sync」是「synchronize」的簡寫,意思是「同步;簡化」。「Sync up」是外商企業很常用的短語,通常在合作前,團隊成員讓彼此知道誰做甚麼,才能銜接完整。

它和另外一個片語很像,叫「on the same page」,然而,「on the same page」是形容狀態,表示大家已經「在同一頁上了」,有共識了,就可以進行,例如:

E.g. We have to be on the same page. That's the most important thing. (最重要的是我們必須保持一致。)

*跟「on the same page」不同的是sync up是一個「action」,表達得更有力。*

Example:

● Please email me back to confirm your final decision and I will sync up with you later this week to see how things went.

請回覆電郵以確認你最終的決定,我將於本周後期與你同步消息,看看最新情況。

4. gear up 準備好/隨時ready

「Gear」原意是齒輪,加上up組成片語動詞gear up,意思是「準備好、馬上就要行動」。

Examples:

● L&Y company is gearing up its marketing team for the release of the new product.

L&Y公司正在加強其營銷團隊以準備發布新產品。

● Our company is gearing up for next year's events and determining where to hold them.

我們公司正在為明年的活動做準備,並決定在哪裏舉行。

● The company is gearing up for the big launch of the new platform.

公司正在為新平台的大規模推出做準備。

「Gear」這個字當名詞也很好用,「get brain in gear」指動動腦筋/讓腦袋思路清晰。

● You’d better get your brain in gear for the upcoming product launch.

你最好整理好你的腦袋,以備即將而來的產品上市。

5. keep(sb)in the loop 請隨時讓我知道進展如何

「Please keep me in the loop.」可用來結束一場談話,也很常出現在email的最後一句,意思是「請隨時讓我知道進展如何」。跟 「Keep me updated.」意思差不多,但「Keep me updated !」聽起來比較正式。不想聽起來太嚴肅的話,可以用比較口語的「Keep me in the loop.」

Examples:

● Keep me in the loop/keep me posted.

有消息就通知我。

● I will keep you in the loop. (=I will keep you posted/updated.)

有消息就通知我。