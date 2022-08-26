長期缺人？無人見工？除了加強宣傳，僱主應如何善用招聘平台加快請人？

店舖長期缺人？刊登招聘廣告數星期都沒有求職者申請工作？Moovup可讓僱主免費刊登招聘廣告，僱主可在手機介面中管理招聘及求職者資訊，助你輕鬆招聘最佳員工！

只需要以電郵或手機號碼, 僱主即可在平台上免費刊登招聘廣告。任何僱主均可註冊登記，登記時須遞交有效的香港商業登記證；非牟利機構只要持有成立證書即可。填寫基本公司資料後，只需輸入工作內容和地點等資訊，即可尋找合適的前線工作人才！刊登招聘職位後，僱主可隨時於平台查看求職者履歷，透過電話或WhatsApp聯絡合適的申請者。

（圖片由作者提供）

僱主亦可同時處理刊登及管理多個招聘廣告，輸入招聘資料後最快30分鐘便會出現於網頁及應用程式，而招聘廣告沒有期限，並且會一直刊登至僱主自己按暫停或停止鍵為止，讓僱主可以輕鬆預覽及管理所有求職申請，求職者資料更是一目了然，能更快揀選最合適人才。

除此之外，如想加快招聘程序、更快聘請大量人手，亦可選擇Moovup為僱主提供的多元招聘方案，包括提升曝光功能、首頁橫額廣告、社交媒體推廣、品牌介紹及宣傳等。招聘中的僱主可以根據公司預算，選擇適合的方案，節省招聘過程的時間。

若僱主需短期推廣公司的招聘日或需大量聘請短期人手，亦可將招聘資訊放於平台首頁橫額廣告上，提升曝光曝光率和點擊率，並配合不同招聘程序，連結到指定網頁，觸及更多潛在求職者！

關於Moovup：

Moovup致力取代傳統及零散的求職渠道，令求職者快速搜尋不同行業及地區的職位、提供具高透明度的工作資訊，並方便僱主輕鬆招聘最佳員工。每月平均有超過130,000求職者使用Moovup找尋工作機會。Moovup以AI配對功能提升招聘成功率，提供聯絡捷徑，一鍵即可聯絡合適求職者。