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26/08/2022

2022福布斯中國最佳CEO｜排行大洗牌！44張新面孔！「小米」雷軍由榜首跌出50強！王傳福憑甚麼摘冠？點解連「股神」都激讚？

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  • Yan Law

    Yan Law

    「喜歡聽人說故事，更喜歡用文字寫故事。 返工最大樂趣──在平凡的職場裏找出那些不平凡的故事。」

    Senior Editor

Text: Yan Law

　　福布斯中國（Forbes）早前公布「2022福布斯中國最佳CEO」50強！與去年相比，今年換了44位新面孔，除馬化騰、馬雲落榜，連去年榜首的「小米」雷軍亦跌出50強！取而代之的，是新能源汽車製造商「比亞迪」創辦人兼CEO王傳福！排名僅次於王傳福，則是「寧德時代」CEO曾毓群、「隆基綠能」CEO李振國，兩人同樣是來自可再生能源行業。

 

（圖源：福布斯中國官網）

 

　　話說回來，到底王傳福是何許人？憑甚麼登上「中國最佳CEO」榜頂？就連「股神」畢菲特都曾在外媒訪問時，都大讚王傳福是其中一位他最欣賞的行政總裁：「王傳福有很多偉大的想法，也很善於將想法變成現實。」

 

　　成功的人不一定贏在起跑線。農家出身的王傳福，因初中時父母先後過世，結果造就出他堅強忍耐的性格。抱著「沒有比腳更高的山，沒有比腳更遠的路」的信念，王傳福非常認真讀書，26歲便成為高級工程師，甚至獲北京金屬研究所破格委以研究室301室副主任的重任，成為當時全國最年輕的處長！至1993年，由於研究所在深圳成立比格電池有限公司，剛好與王傳福的研究領域關係密切，結果王傳福順理成章成為公司總經理，踏上企業家之路！

 

　　1995年，王傳福因看中移動電話電池的巨大市場，便在深圳龍崗創立比亞迪實業公司，起初以生產鎳鎘電池、鎳氫電池為主，至翌年正式進入鋰電池行業。正因為王傳福抓住了時代機遇，短短2至3年，比亞迪便成長為一個年銷售近1億元的中型企業，每年更能達到100%的增長率！2000年，比亞迪研發出了鋰電池及生產線，成為當時NOKIA、Motorola等手機巨頭的電池供應商，兩年後更在香港上市，募集資金達到了16.5億港元，並於2003年超越日本三洋穩居世界電池的寶座！

 

　　2003年絕對是關鍵的一年。事關王傳福決定涉足汽車業，更以2.7億元收購西安秦川汽車77%股份，沒想到其「轉行」舉動得不到大眾支持，直接導致比亞迪股價暴跌，市值蒸發近幾27億港元！就在大家都以為「王傳福傳奇」將要破滅之際，比亞迪首款小型轎車F3卻高調上市，旋即更成為當年產量增幅、銷量增幅及小型轎車全國銷售「三冠王」。

 

　　2008年，「股神」巴菲特以美元18億港元認購比亞迪10%股份，更加將王傳福推向人生巔峰。在巴菲特眼中，王傳福不但是四位他非常欣賞的CEO之一，更是一個「真正的明星」。

 

　　2022年3月，比亞迪宣布停止燃油汽車的整車生產，而專注於純電動和插電式混合動力汽車業務。在全球石油價格飆升的情況下，加上受困於供應鏈危機、銷量萎縮，比亞迪憑著垂直供應鏈優勢，不但於上半年賣出64萬輛新能源汽車，更超出2021全年銷量！與此同時，比亞迪股價突破萬億市值，躋身全球前三，讓創辦人兼CEO的王傳福成功登上「2022福布斯中國最佳CEO榜」榜首！

 

即睇「2022福布斯中國最佳CEO」10強！

 

1.    王傳福（比亞迪）   

2.    曾毓群（寧德時代）

3.    李振國（隆基綠能）

4.    丁磊（網易）

5.    寇光武（萬華化學）

6.    林鋒（瀘州老窖）   

7.    鐘雨（洋河股份）

8.    潘剛（伊利股份）

9.    李曉華（恩捷股份）

10.    方合英（中信銀行）

 

更詳細排名，可按此了解。

 

註：「最佳CEO」製作參考上市公司市值、區間股價漲跌幅、淨利潤及增長率、ROE等基礎財務指標。研究結果僅供參考。

 

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