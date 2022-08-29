市建局維修津貼2年批$2.5億 僅1成作修葺結構改善衞生

【晴報專訊】市建局從房協接手推行「維修自住物業津貼」計劃約2年，截至上月已批出逾6,000宗申請，涉約2.5億元津貼，但大部分被用作改善單位室內裝備，用於結構安全相關工程和改善衞生設施的資助僅佔約1成，反映業主未有充分利用津貼為單位內部做好結構的維修保養。

另外，舊樓公契的「公用部分」維修權責不清，市建局將詳細檢視並向政府提交優化建議。

市建局行政總監韋志成於網誌稱，「維修自住物業津貼」計劃截至上月已批出逾6,000宗申請，涉款約2.5億元。申請資格範圍已從年滿60歲及符合入息及資產限額的長者，擴展至領取綜援及傷殘津貼的自住業主，每名合資格業主可獲最多8萬元津貼。

計劃申請人朱先生居住的樓宇廚房天花和橫樑亦有嚴重石屎剝落和鋼筋外露，外牆（圖）亦出現破損滲漏。（韋志成網誌圖片）

計劃申請人朱先生居住的樓宇廚房（圖）天花和橫樑亦有嚴重石屎剝落和鋼筋外露，外牆亦出現破損滲漏。（韋志成網誌圖片）

惟團隊分析數據顯示，當中約6成資助金額用於單位室內的工程，如重新髹油漆、更換單位地板和瓷磚等，用於與結構安全相關的維修工程，如修葺破損石屎、改善衞生設施如修葺喉管及防水工程等，只佔資助金額約一成，反映很多需要改善單位結構安全的業主，沒有充分利用津貼做好維修保養。

朱先生申請津貼作大廈維修，其大廈外牆維修工程將完成，單位外牆狀況已作改善。（韋志成網誌圖片）

部分公用部分未清晰界定 或起爭議

他續指，大部分在大廈公契指引實施前落成的舊樓，均未提及「公用部分」或清晰界定「公用部分」所指的地方，或致維修權責不清等情況，故市建局將詳細檢視大廈公契內「公用部分」維修權責，並向政府提交優化建議，冀減低日後業主及法團在維修責任上出現爭拗的機會。