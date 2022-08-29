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29/08/2022

鮑威爾一錘定音 船運價四腳朝天

#鷹派言論 #船運價格 #央行年會 #鮑威爾 #美國經濟
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  • 陶冬

    陶冬

    持有美國猶他大學經濟學博士、碩士及北京外國語大學學士學位。他對亞洲地區的經濟極有研究，尤其對中國經濟的見解更爲深入。陶博士曾就1997年亞洲金融風暴及2004年中國宏觀調控等問題作出前瞻性分析和預警。陶博士過去於多家國際及知名的金融機構出任亞洲區經濟研究部及中國研究部主管，工作地點遍及中國、美國及日本，自1994年起獲派駐於香港任職。

    陶冬天下

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　　美國懷俄明的Jackson Hole是一個通靈寧靜的地方，不過聯儲主席鮑威爾在那裏的的一席話像平地驚雷一樣，震碎了市場一地的眼鏡片。他在聯儲年會上粉碎了市場關於近期降息的任何幻想，也暫時為持續經月的「通脹交易」vs「衰退交易」之爭也打上了休止符。聯儲主席以堅定的語調表達了貨幣政策立場，「削減通貨膨脹會有不幸的經濟成本，但是無法修復價格穩定所帶來的痛苦會大得多」。資金大幅調整了對加息的預期，現在期貨價格預言聯儲到明年二月加息到3.8%，vs本月初時的3.3%。

 

　　S&P500當天暴挫3.4%，NASDAQ3.9%，均為6月中以來的最大單日跌幅。兩年期國債利率升至3.38%，逼近六月中的記錄，恐慌指數VIX當天上揚了17%。美元指數收108.8，當日反應不算大，因為前幾天歐元暴跌已經把走勢預先做出來了。俄羅斯宣布月底檢修，俄氣輸歐再次停止，歐洲天然氣價格急升，歐洲經濟陷入衰退的風險加大，歐元跌破與美元平價，再創歐元誕生以來的新低。美國七月PCE通脹為6.3%，較上月的6.8%有明顯回落，不過數據被鮑威爾的發言所淹沒，未能產生市場反應。英國政府預測能源價格在十月份翻倍，家庭可支配收入因此少掉2.7個百分點，經濟雪上加霜。布倫特石油價格輾轉升回100美元樓上，黃金因為鮑威爾談話而跌掉了之前一周的進賬。

 

　　2022年在Jackson Hole召開的聯儲年會，是疫情以來首次現場會議，吸引了經濟學家和媒體的強烈關注。美國經濟近期出現了放緩的跡象，通貨膨脹也有見頂苗頭，鮑威爾本人在七月份記者會上提及如果通脹持續放緩，「放慢加息步伐也許是合適的」。華爾街聞訊士氣大振，股市樓市強力反彈，不過卻招致聯儲高官聯手出擊，為市場預期降溫。一時間，聯儲的姿態和資產的價格之間出現了明顯的反差。

 

　　鮑威爾明確表示，「修復價格穩定需要相當長的一段限制性政策的過程」，「歷史記錄強烈警惕任何輕率的政策放鬆」。「他誓言聯儲會持續加息，「直至達成（通脹）目標」……」這個過程非常可能導致就業環境變弱。「他指出，通脹拖得愈久，通脹預期就愈強烈，所以貨幣政策需要「制約需求一段時間」。

 

　　這是歷屆聯儲主席中並不常見的一場鷹派演講，其背景是美國四十年未見的通貨膨脹。鮑威爾六月初在國會聽證上表達了不惜代價抗擊通脹的決心，市場當時曾經預計聯儲利率年底升到3.8%，資產價格也因此大幅走低。但是之後隨著經濟數據轉弱，資金懷疑起FOMC收縮政策的持續性，預計明年初利率見頂，明年底前會有兩次降息。鮑威爾主動地消除任何市場的「非分之想」，提醒資金加息路程可能遙遠，降息暫時不要指望。

 

　　筆者認為，這次演講針對市場預期的成分多過抗擊通脹的意志，重在預期管理。他的這個講話，可以顯著地縮小市場與聯儲之間的立場差距，給市場的樂觀情緒帶上嚼頭。至於聯儲的利率政策，坦率而言鮑威爾自己也不清楚，一切取決於未來的經濟走勢，取決於經濟數據。

 

　　在筆者眼中，聯儲的利率政策是一個三級跳的過程。中期選舉之前，大碼加息無可避免，以平息選民對物價高騰的憤怒，這是第一步。第二步是在有確切的經濟放緩證據之後放慢加息步伐直至停止。邁出第二步，可能需要新增就業人數大幅逆轉甚至出現負增長。邁出第三步，則要見到物價上漲顯著回落，也許需要回落到4%以下，就業市場明顯惡化，唯有此聯儲才會考慮降息。

 

　　應該說，鮑威爾這次談話本身的政策立場與之前所述差別不大，只是之前市場自作多情了，將他為安撫市場所提的一種可能性無限放大了，導致金融價格回升到決策者感到不安的地步，所以鮑威爾需要專門出來「正本清源。」

 

　　筆者重複在本欄幾次提高的看法，聯儲放慢加息甚至停止加息可能在不久的將來發生，但是通脹降到4%未必在明年發生，所以降息在明年發生的機會也不大。9月份加息規模應該是75點，11月和12月各加息25點。

 

　　美國最大的零售商Walmart表示，該公司取消了數十億美元的訂單，「是庫存水平與預期需求相吻合」。另一個零售巨頭Target也傳出取消了15億美元的訂單。幾乎整個零售行業近月忙於去庫存，同時大幅減價甩貨。

 

　　消費者飽受汽油價格和食品價格飆升的影響，儘管工資也有明顯升幅，但是跑輸了物價上漲，實際購買力遭到侵蝕，消費信心轉弱，在消費非必需品上變得更審慎了，促使了大型零售商利用深度折讓來攬客。

 

　　另一個原因是去年因為供應鏈斷裂，所有企業都曾經歷過缺貨的尷尬，所以大多數企業都儘量多保有庫存，以備生產中斷、運輸不暢帶來的供應不確定性。如今，供應情況穩定了，零售商就將換季商品儘量出清，騰出空間給新季節的商品。筆者認為對零售商的減價清貨要關注，但不必過度緊張。

 

（iStock）

　

　　不過去庫存也帶來了連鎖反應，船運價格大幅下降。美西航線的船運價格在8月初跌到6000美元/FEU，現在跌破了5000美元。去年最高峰時候，美西船運價格一度超過20000/FEU。波羅的海乾貨船運指數從今年5月超過3300點，跌到近1100點。集裝箱租賃價格也一樣暴跌。

 

　　全球範圍內的去庫存無疑是集裝箱船運價格暴跌的重大原因，不過新的十字路口也已經到來。夏季的大減價清貨已經結束，接下來的聖誕季銷售才是對各國經濟與消費的真正考驗。從可以看到的聖誕數量來看，美國訂單偏軟，歐洲訂單更是災難性的，也許船運業過完去年好日子之後，不景氣只會愈來愈深。

 

　　本周市場焦點是，美國8月非農就業數字，預計新增就業300K，回到一個依然強勁但不暴漲的水平。美國的ISM預計滑到榮枯線之下。歐元區通貨膨脹繼續上漲，超過9%以上。

 

　　本周記闡述作者對經濟、政策與市場的理解、認識，為個人觀點，並非投資建議或勸誘。

 

 

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