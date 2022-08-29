Jackson Hole之後

全球投資者看上周末的Jackson Hole環球央行年會的焦點，是鮑威爾的講話，他會講甚麼？今日大家都知道，但他真能跟投資者講清講楚？不可能，因為兩件事。

美國聯儲局主席鮑威爾

第一件事，鮑威爾向來的講話都是模稜兩可，這不是光他才如是，而是所有美儲局主席的講話都如是。前美儲局主席格蘭斯班有次說得明白，如你清楚我講甚麼的話，可能是我說得不清楚(大意)。沒法，美儲局掌管美國(即全球)資金，怎能說清說楚:你買啦！沽啦！行情一邊倒時就易帶來金融系統危機。中國春秋戰國時的法家韓非子，就謂君主不要讓臣子揣測到上意。揣到的話，佞臣就會來拍馬屁，君主不易聽到真話。

到伯南克任美儲局主席，他以學者身份，話要讓美儲局透明化，所以有了個點陣圖。這個點陣圖是否很具透明化作用？又不是，因為點陣圖刊出之後，個別儲局官員又會出來自說自話。以今時美國息口前景言，有謂加未夠，有謂加或夠，有謂要睇定啲才再加或減，如此一來，點陣圖就是點「你」圖，你信甚麼？

到月前，美儲局宣布，美儲局再不對息口前景發出指引，此即又回到玩神秘。既然美儲局目前又再玩神秘，鮑威爾又怎能跟市場講清講楚？

第二件事，鮑威爾是讀法律，畢業後就管理自己家族的資產，他是個credit risk人，此即他重視金融體系的穩定性多於在市場波動中尋求平衡。格蘭斯班是個interest rate risk人，所以在1994年他不怕為消滅通脹於萌芽狀態，而主動加息。

今時市場關注的是息口，這個題目，由伏爾克、格蘭斯班講，會較講到「息」徒之心。叫個credit risk人來講，只會講到唔清唔楚。

是否如是？今日大家會知，而此文是成於上周五6時前，鮑威爾都未開口。不等鮑威爾講完就估佢講乜，是因為炒嘢點能唔知官姓乜？我一直是謂鮑威爾是插住鷹毛的鴿。

無論鮑威爾話9月息會加75點子還是50點子，都不重要。此一如到今年3月，美儲局仍死不肯大加息，之後你又不是要在之後補加回來，並搭上美儲局無能，睇錯通脹的指摘？

野村在8月26日上周五(26日)凌晨有文謂:鮑威爾是Nothing-Burger，是De Facto Dovish。中文是:「無料到」，「鱷魚頭、老襯底」，即是筆者的「插鷹毛的鴿」（圖一）。

市場亦開展以行動來應對這「插鷹毛鴿」的美儲局。雖然近月美儲局常講鷹，但由於有些官員放鴿(如亞特蘭大美儲局長，Raphael Bostic)，市場便認為美儲局會不久便減息，而在市場價格中便反映出來（圖二）。

今時市場是不畏加息，因為美國和環球的經濟前景是有推動通脹上行的壓力:

(1)減免美國學生貸款；這會使消費增加；

(2)中國加碼(1460億美元)的刺激經濟撥款；

(3)歐洲會增加財政刺激，會推動物資需求；

(4)油價應居高不下；

(5)美國勞工市場仍旺，工會活動多了，工人多加薪可期（圖三）；

(6)服務業的CPI降下來。

不過，由於上述的通脹壓力仍在發展中，鮑威爾不可能明列這六點或更多的通脹威脅，而只可能講未來經濟。

仍有Pain，但在改善中。

這樣一講市場會收貨嗎？

更重要的是：

這個通脹不是幾時見頂，而是有幾黐身，降不下多少。

這話，鮑威爾一定講不出，因為他不是格蘭斯班，絕不可能講出:

──消滅通脹於萌芽狀態；

──美股不理性亢奮。

等的前瞻性說話出來，而市場今時是需要前瞻性指導和與摩西同行出紅海。

當然，市場還有一項想鮑威爾講的，是美儲局會怎QT。圖四，柏克萊銀行的估計，但鮑威爾會講清講楚嗎？

投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。