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29/08/2022

Howard Marks最近訪問談風險

#Howard Marks #風險估值模型 #大數據 #人工智能
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  • 止凡

    止凡

    草根出身，普通打工仔，並非金融財經界人士，閒時在個人網誌分享有關價值投資及財務自由相關知識，不談投資貼士，不追逐市場，網誌瀏覽量數以百萬計。曾舉辦投資工作坊，接受多個媒體邀請作訪問、講座等，現為財經雜誌專欄作家，曾出版多本財經著作。

    財識兼收

    本欄逢周一更新

　　網上看見Howard Marks(HM)最近接受一個訪問談到很多財務知識，這位連巴菲特都賺不絕口的基金經理，所講的內容定必含金量十足，這裏分享一下。

 

與眾不同 選對投資取態

 

　　HM認為若要做一位偉大的投資者，就要與眾不同。然而，當你想與眾不同，即希望比平均數更成功，就有機會出錯而令你的成績低於平均數。更具體地說，平均數是大市指數。只要你想跑贏大市，作一些與大市不同的投資動作，就需要背負風險而有機會跑輸大市。

 

　　有關投資取態，HM提到一個很特別的例子，他指有基金經理曾經連續14年排名介乎第27位至第47位，累積下來，卻令這位基金經理總排名第4位，而不是27至47的平均數。其實，要長時間地跑贏大市一點點是非常困難，而結果亦會非常了不起。

 

　　因此，HM的投資取態是「寧願不做最好的5%，也不做最差的5%」，只要每年比大市好一點點就夠了，太進取，反而要冒太大風險，不太理想。依他觀察，很多基金於某年回報超高，冠絕全行，但很少能維持30年之久。

 

風險估值模型

 

　　基金行業有不少人靠風險估值模型去投資，將風險量化。但HM覺得風險並不能計算出來，即使事件發生後，回顧事件仍不能把風險量化。因此，他對風險的態度是保守，永遠準備好面對一些突如其來的事情，因為未來永遠充滿不確定性。他認為作為投資者，需要時刻保持懷疑的心態。

 

（iStock）

 

　　投資生涯打滾多年，HM覺得最緊要是生存。順勢時當然無問題，但當到逆勢時，生存變得非常重要。投資充滿不確定，投資者需要謙卑。但要投資成功，投資者又需要自信。謙卑與自信，兩者似乎出現對立。

 

　　HM認為，投資者需要就謙卑與自信之間作出平衡。當投資項目價格大跌，被市場輕視，成功的投資者要有足夠自信與勇氣逆向操作。然而，這些自信不能來自盲目，而是需要謙卑地檢視、懷疑自己、分析研究。

 

大數據與人工智能

 

　　近年大數據與人工智能對投資界有不少影響，HM也談到自己的看法。他認為今時今日資訊爆炸，電腦運算速度好高，而且不會出錯，令投資者在市場上找到錯價的機會大減。因此投資者需要做得比從前更好、更多，例如評估企業CEO、產品、會計、理解未來。

 

　　無可否認，新世代絕對會改變投資界，更會淘汰不少業內人員與公司，但始終不能取代最好的一批投資者，因為電腦只能以歷史數據作計算，而投資涉及對未來的主觀判斷，例如選出下一個Steve Jobs或下一間Amazon，這些動作都不可能單單基於過去數據就能達成。

 

　　篇幅所限，更多詳細評論可到小弟Patreon重溫。

 

　　相關連結：https://www.patreon.com/posts/zui-xin-howard-70740077

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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