疫情升溫！14間普通科門診暫停或減少診症時段！長期病患者可如常覆診？點拎藥？（附門診及藥物補充診所名單）

最近確診個案持續上升，醫管局昨日表示，為了集中資源抗疫，公立醫院需要減少部分非緊急服務，而轄下部分普通科門診診所會由今日起調整服務，分別有6間普通科門診全日暫停、5間分別暫停周六或周日、公眾假期服務，以及5間暫停夜診。

一早已經預約覆診的患者點安排？醫管局就表示，已預約於有關診所覆診的長期病患者，可按原定覆診日期，帶同預約便條及身分證前往指定的藥物補充診所取藥。至於偶發性疾病病人可到其他普通科門診診所或私家醫生求診。

暫停周日及公眾假期門診︰筲箕灣賽馬會普通科門診診所、香港仔賽馬會普通科門診診所、將軍澳（寶寧路）普通科門診診所、大埔賽馬會普通科門診診所

暫停夜間門診︰中九龍診所、將軍澳（寶寧路）普通科門診診所、大埔賽馬會普通科門診診所、元朗賽馬會健康院、青衣長康普通科門診診所

暫停周六門診︰容鳳書健康中心

暫停服務︰中區健康院普通科門診診所、赤柱普通科門診診所、李基紀念醫局、沙頭角普通科門診診所、打鼓嶺普通科門診診所、錦田診所

即睇診所名單、地址及相應補充診所︰

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