林嘉麒嚴選兩大續優股！績佳兼高息 中移動、中海油點比拼？

嘉賓：元宇證券基金投資總監 林嘉麒

港股早市的跌幅明顯較上周五（26日）美股的少，原因何在？能否重現「東升西降」走勢？明日期指到期，可看高一線嗎？業績期臨近尾聲，KK嚴選兩大續優股，進可攻，退可守？

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