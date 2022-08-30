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30/08/2022

咪當我磨菇

#退休 #理財 #辦公室貼士 #職場
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  • 曾智華

    曾智華

    曾智華，資深傳媒全面手。退休前為香港電台節目創作總監。八十年代開始獲選最受歡迎節目主持，直至2014年退休為止。隨即「轉跑道」，專攻慈善活動及變身KOL 。目前每天溜覽其Fan Page 「Luke Sir 曾智華」者，數以十萬計。近年著作包括《快樂退休》及《有盈退休》。

    快樂退休

    每周更新

Photo: 圖片由作者提供

　　香港人， 近兩年走咗十幾廿萬，移民到不同國家。去到邊都當然仍要搵食。

 

現今的香港移民，絕不應再只困在唐人街工作及生活。

 

　　不過，若你想進入外國人公司，就應先做做功課，了解不同種族人的文化、習慣及價值觀，再研究如何融入，以免被排擠時碰到一鼻子灰，甚或，衰咗都唔明點解。

 


加入外國人公司前，必須理解其文化、習慣與價值觀。

 

　　昨晚，與一位打工皇帝級人馬B哥品酒，佢如今已退休，專攻慈善工作，因對昔日職場的辦公室政治及你死我活的山頭鬥爭，非常厭倦。

 


與外國同事破冰，最佳地方——酒吧。

 

　　B哥出任過幾間美國大集團高層，同時又做過香港某大集團CEO，故對華洋老闆心態，皆有掌握。

 

　　「美國佬，非常直接。佢想撬你過檔時，千祈唔使窒吓窒吓，幾大開天價年薪，更要列明一旦被炒，補幾多水。因佢哋請人時絕對豪爽，因直覺需要你；不過，一旦出問題，炒你時更快更狠，絕對冇人情講，也不會拖泥帶水，總之是得就得唔得就『忽得』！炒魷， 更非只炒你一個，而是要求成條Team立即起身！」

 


美國公司挖角，直接而重手，不妨獅子開大口。

美國公司炒人，無情也無人性。

 

　　B哥經歷幾個美國老細，通常初見都提兩個重點： （一）咪當我蘑菇！ （ Don't treat me like mushroom —— Keep me in the dark and feed me with shit ! ） ; (二）只需通知我，咪攬我落水！(Just inform me, Don’t drag me in! )

 


上司要求下屬，咪當我磨菇——Keep me in the Dark and Feed me with Shit。

 

　　其實，何止美國上司，處處上司皆有以上兩種心態，只不過絕少兜口兜面講啫。

 

　　任何高級打工仔，能夠爬上頂的，一定掌握老闆心態。老友，咁多錢請你返嚟，乃為我解決問題，唔該你孭返「主體責任」（記得習近平訓示過林鄭月娥嗎？）。你可以話我知點樣搞掂，千祈唔好叫我幫你搞掂！

 


做人做事，一定要孭起「主體責任」，這也是去年習主席對林鄭月娥的要求。

 

　　B哥又指出，美國公司之內，鬥爭鋪鋪明刀明鎗，大家唔扮嘢，也不客氣，一切只講結果，手段則不論（似唔似特朗普？）

 

　　某次，集團在北京製造的飲品，全部臭晒，出現公關危機。老闆臨危受命：「B，你今晚直飛北京，我唔理你點搞，總之就要拆掂佢！」

 

　　點回應？一係孭上身，即飛北京。一係認衰辭職，就咁簡單。當然去馬！ 過程不論，終於搞掂。一回港，老闆即請米芝蓮晚餐，翌日公布升做副總裁：得就得，立即有回報。

 

　　美國佬好處，不會只升白人，你掂，話知你華人、印度人、歐洲人、南美人都用。因為，佢哋只追求結果！

 

 

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