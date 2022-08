香港人, 近兩年走咗十幾廿萬,移民到不同國家。去到邊都當然仍要搵食。

現今的香港移民,絕不應再只困在唐人街工作及生活。

不過,若你想進入外國人公司,就應先做做功課,了解不同種族人的文化、習慣及價值觀,再研究如何融入,以免被排擠時碰到一鼻子灰,甚或,衰咗都唔明點解。





加入外國人公司前,必須理解其文化、習慣與價值觀。

昨晚,與一位打工皇帝級人馬B哥品酒,佢如今已退休,專攻慈善工作,因對昔日職場的辦公室政治及你死我活的山頭鬥爭,非常厭倦。





與外國同事破冰,最佳地方——酒吧。

B哥出任過幾間美國大集團高層,同時又做過香港某大集團CEO,故對華洋老闆心態,皆有掌握。

「美國佬,非常直接。佢想撬你過檔時,千祈唔使窒吓窒吓,幾大開天價年薪,更要列明一旦被炒,補幾多水。因佢哋請人時絕對豪爽,因直覺需要你;不過,一旦出問題,炒你時更快更狠,絕對冇人情講,也不會拖泥帶水,總之是得就得唔得就『忽得』!炒魷, 更非只炒你一個,而是要求成條Team立即起身!」





美國公司挖角,直接而重手,不妨獅子開大口。

美國公司炒人,無情也無人性。

B哥經歷幾個美國老細,通常初見都提兩個重點: (一)咪當我蘑菇! ( Don't treat me like mushroom —— Keep me in the dark and feed me with shit ! ) ; (二)只需通知我,咪攬我落水!(Just inform me, Don’t drag me in! )





上司要求下屬,咪當我磨菇——Keep me in the Dark and Feed me with Shit。

其實,何止美國上司,處處上司皆有以上兩種心態,只不過絕少兜口兜面講啫。

任何高級打工仔,能夠爬上頂的,一定掌握老闆心態。老友,咁多錢請你返嚟,乃為我解決問題,唔該你孭返「主體責任」(記得習近平訓示過林鄭月娥嗎?)。你可以話我知點樣搞掂,千祈唔好叫我幫你搞掂!





做人做事,一定要孭起「主體責任」,這也是去年習主席對林鄭月娥的要求。

B哥又指出,美國公司之內,鬥爭鋪鋪明刀明鎗,大家唔扮嘢,也不客氣,一切只講結果,手段則不論(似唔似特朗普?)

某次,集團在北京製造的飲品,全部臭晒,出現公關危機。老闆臨危受命:「B,你今晚直飛北京,我唔理你點搞,總之就要拆掂佢!」

點回應?一係孭上身,即飛北京。一係認衰辭職,就咁簡單。當然去馬! 過程不論,終於搞掂。一回港,老闆即請米芝蓮晚餐,翌日公布升做副總裁:得就得,立即有回報。

美國佬好處,不會只升白人,你掂,話知你華人、印度人、歐洲人、南美人都用。因為,佢哋只追求結果!