《明日戰記》四日閃破2100萬 古天樂︰感謝咁多位古太

【晴報專訊】古天樂（古仔）擔任總監製兼主演的港產科幻片《明日戰記》上映短短四日，前日票房已衝破2,100萬港元，勢如破竹。古仔早前講笑稱買票入場的觀眾就是「古太」，他連日馬不停蹄到戲院謝票，出心出力催谷票房，他呼籲觀眾︰「希望大家鍾意呢部電影，請睇多幾次，或介紹朋友睇。」

《明日戰記》上周四在港上映，前日單日票房高收600萬港元；截至前日，累積票房錄得近2,200萬元，氣勢強勁。古天樂除了拍片答謝港人支持外，前日他率領導演吳炫輝、戲中演員姜皓文、吳肇軒、胡子彤及張文傑，以及電影主題曲《明日之明日》主唱者陳毅燊（ANSONBEAN）及COLLAR成員陳泳伽（Winka）等，走訪油尖旺多間戲院謝票。此外，與古仔亦師亦友的杜琪峯（杜Sir）更包場支持《明》片，洪金寶、林雪等親身撐場，古仔與吳炫輝於謝票前更開香檳慶祝佳績。

杜Sir（中）預視港產片要突破，便要有自家製作的科幻電影。

男觀眾自稱「前夫」

古仔（前排黑衫）領軍謝票，觀眾手持「前夫撐你」、「我係古太」等應援物。

古仔等人甫進入戲院，全場觀眾觀呼，有女觀眾舉起「我係古太」應援物，而男觀眾則自稱「前夫」力撐古仔。古仔感謝場內一班「古太」︰「好似開演唱會咁，好多謝大家支持，喺度多謝咁多位古太，希望大家鍾意呢部電影，睇看幾次或者介紹朋友睇。」他又特別鳴謝杜琪峯︰「《明日戰記》嘅誕生或多或少都同杜Sir有關，因為佢嘅一番說話，我先開始成立自己公司，但唔係由電影公司開始，而係特效公司。」

受杜琪峯啟蒙製作科幻片

黃宗澤昨日入場欣賞《明日戰記》，更自封古太。（IG圖片）

古仔透露，有次他與杜Sir出席外國影展後吃飯，杜Sir跟他說︰「我哋一定要製作屬於自己嘅香港電影，要靠特技嘅戲。」古仔聽罷呆了一呆，但杜Sir指出未來電影必須要有特技，古仔才逐步計劃開拍《明》片。昨日他誠懇道︰「多謝杜Sir。」杜琪峯聞言亦感觸說︰「我的確覺得未來電影好多元化，尤其特技上嘅發展係無窮，銀幕上將會出現好多大家意想不到嘅事物。」另一方面，一班香港藝人如黃宗澤（Bosco）、黎諾懿及森美等昨日亦上載入戲院睇《明》片的打卡相，Bosco更搞鬼稱︰「我做咗古太，你做咗未？」身體力行支持古仔。

《明日戰記》耗資4.5億港元拍攝，是香港電影的嶄新嘗試。（資料圖片）

古仔長期穿着重逾33磅的裝甲拍攝，以致兩節頸椎重創，絕對搵命搏。 （資料圖片）