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30/08/2022

開騷多波折感觸落淚 林家謙曾想取消演出

#林家謙 #演唱會
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　　【晴報專訊】一連七場的林家謙《SUMMER BLUES演唱會》前晚圓滿結束，尾場家謙談開騷感受時，坦言曾擔心不夠歌想取消演出。家謙指開騷以來波折多，又稱自己做得未夠好，感謝圈中好友們一直鼓勵以及大家支持！

 

林家謙七場紅館騷口碑甚佳。

 

　　林家謙演唱會尾場請來特意由加拿大返港的鄧小巧，由於受疫情措施影響，鄧小巧滯留機場48小時才順利抵港，隔離三日後以「黃碼」人士身份上台。家謙感激小巧這次排除萬難做嘉賓︰「有你出現先完美，最好嘅旋律都畀咗你。」小巧感動落淚！做足七晚嘉賓的Serrini指家謙為演唱會努力健身，「佢吹噓自己有26吋腰同六嚿腹肌！」然後她與嘉賓Tyson Yoshi「夾攻」為家謙脫衣，Tyson更「公主抱」家謙。尾場驚喜不斷，還有陳蕾和RubberBand擔任嘉賓。

 

鄧小巧由加拿大千辛萬苦返港做嘉賓！

Serrini和Tyson Yoshi夾攻要脫去林家謙的外套，Tyson更「公主抱」家謙。

 

感謝林夕鼓勵

 

林家謙尾場講感言時感觸落淚。

 

　　家謙安歌時在台上講感受，坦言壓力超大：「做呢個騷，除咗好多外在環境因素，每日都要拆彈，但最大關口係自己。大家鍾意我其實係僥倖，自己唱歌唔係特別得，要應付呢個騷，我真係唔夠歌，之前一直無諗過會開騷！」他坦言沮喪到想放棄：「開騷前兩個禮拜想取消個騷！」家謙指多得林夕鼓勵他，又感謝黃偉文為他填詞。

 

林家謙完騷訪問指開騷前壓力大，一度想取消演出﹗

 

　　完騷後家謙接受訪問，對於成為MIRROR意外發生後首個紅館騷，家謙坦言有壓力︰「其實壓力都係來自擔心觀眾嘅心理狀況，可能有啲人會帶住複雜嘅心情入場，好彩大家都睇得安心。」

 

轉載自: 晴報

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