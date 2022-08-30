美儲局主席鮑威爾在Jackson Hole年會上放鷹，其他央行亦響應放鷹，結果就是美股挫逾千點，但港股就淡然處之。奇怪？筆者向來喜胡思亂想，想到以下。

有人強調鮑威爾今次講話只千三字，較第一次他在Jackson Hole時的講話三千多字，少了三分二，其意是在直截了當，一槍擊中，不廢話。中國術數中的鐵板神算，就最簡潔，講完一大輪，就謂：一字記之曰：水（可以是陳、張、黃、何、牛、羊、豬、魚等，總之就是一個字，決定閣下的悲喜生死）。

咁簡潔，但問題來了，是缺水渴死，還是被水溺斃？唔知，天機不可洩漏，講一個字出來，已是不得了。但究竟是渴死還是浸死，等到死時就知道了。

鮑威爾講就算會使美經濟及民生有些痛苦（pain），也要加息遏通脹，但在這個「加」字就要問，是否：

‧美經濟GDP下跌至-3%而通脹仍不夠低時，美儲局仍會加息？

‧是否民生痛苦到揭竿而起時，美儲局仍會加息？

鮑威爾無明言，一如鐵板神數師，叫你記住「水」，但不進一步跟你講是浸死定渴死。

鮑威爾跟鐵板神算師一樣，講得精簡明確，但就係佢明我唔明，唔知點做囉。題目是《加‧油》，不是「加油」是因為我不明白，今時通脹是由油價高所致，加息可以怎樣壓低到油價，從而減低通脹。

有謂，油價高，又加息，咁就可以使消費者減少對油的需求，油需求少了，就會油價跌，消費物價指數就可以跌了。這是大家認識的常識，但今次會嗎？

今次油價升，是：

(1)拜登一上場，就謂要解決氣候問題，簽了總統令，對開採油氣下了重重關卡，美國內油氣產量便減少了。

(2)俄烏戰啟，歐美制裁俄油出口，俄羅斯每天出1,100萬桶油，跟沙特阿拉伯日產油量相若。如歐美使每日1,100萬桶油自市場消失，世界怎能不缺油，油價焉能不升。

故要油價回下，便要：

(1)拜登推翻其發布的總統令，讓美國國內產油增、增、增；

(2)取消對俄油的制裁，市場便立即有回1,100萬桶油（或今時被制裁而出不到世界市場的油量），油價便有望回至不只是俄烏戰前，而是回至2020年前的低價。不單美消費物價會下，全球的消費物價指數也會下。

(shutterstock)

油，不單是燃料，也是原料。油價高，使到生產阿摩尼亞（做尿素這肥田料）的生產成本升，也使到生產鹼（做建築用玻璃、汽車玻璃）的生產成本升。結果就是有些在歐洲的尿素廠、做鹼廠要結業，工廠結業了，即是對油需求少了，油價有望回下。但尿素供應少了，鹼供應少了，油價降，尿素、鹼價升。這對整體原料價具體影響如何，我計唔到數，只覺得少了肥田料，農產少了，糧價貴了，不少窮人易瓜了。

加息壓不下油價

油作為燃料又如何？油價高、息高，可以少駕車，減低對油需求。但，煲水、煮食、取暖對油氣的需求又是否可以透過加息來壓縮到需求？德國有人去森林撿樹木去應付冬天無暖氣，改用回柴爐來取暖。匈牙利有人去排隊買炭，回家去作煮食和取暖的燃料。但這個用柴、炭來替代油、氣是有限的，到歐美家庭如出現冰雕連現象時，鮑威爾將怎論加息了？

美國在9月會加0.75厘還是0.5厘息，有關係嗎？

俗語謂：出來行，總要還。

美儲局在今年7月前一直忽視通脹上升壓力，只謂通脹是暫時性的，錯過了早期加息的機會，今時只好補加。同樣，鮑威爾今時可以好狼，可以大加息，但加到美經濟衰退時，美儲局又能抗住幾多的指摘？美儲局有兩個功能：

(1)穩住物價（即遏通脹）；

(2)穩住經濟（即經濟不要衰退）。

兩者怎平衡，鮑威爾之前能鴿多少，今後又能鷹多少，到最後都只能是做隻插住鷹毛的鴿。因為沒有了經濟增長，鷹來何用？

鮑威爾加息遏通脹，能解決筆者昨天文的那六項事情嗎？

但今時市場是不畏加息，因為美國和環球的經濟前景是有推動通脹上行的壓力：

（1）減免美國學生貸款，這會使消費增加；

（2）中國加碼（1,460億美元）的刺激經濟撥款；

（3）歐洲會增加財政刺激，會推動物資需求；

（4）油價應居高不下；

（5）美國勞工市場仍旺，工會活動多了，工人多加薪可期（圖）；

（6）服務業的CPI降不下來。

解決不了吧！因為不論加息怎「加油」，都是「加‧油」，息和油是不相干的。加息，壓不下油價，除非要經濟大衰退，而鮑威爾是承受不了的。

投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。