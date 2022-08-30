「肺花」求診個案升！9成屬良性！若陰影不規則、大過8毫米可能屬惡性瘤？

近年不少人計劃移居，或因疫情更關注健康。有專科醫生透露，經身體檢查發現肺部出現陰影（俗稱「肺花」）而求診的情況趨升，但有90%為良性，最常見是因肺癆引起的結節，絕大部分人無任何病徵，發病率只有5至10%。不過，若陰影不規則、邊界模糊不清，且大於8毫米，而又年過40歲、有家族史則屬高危人士，應作詳細檢查，及早識別是否惡性腫瘤。

呼吸系统科專科醫生陳偉文

呼吸系统科專科醫生陳偉文表示，疫情下不少人主動進行身體檢查，結果發現肺部出現陰影而求診，主要為40歲以上人士。他指X光肺片出現陰影的原因眾多，包括肺結節、肺纖維化、肺氣腫、肺積水，最常見為肺結節。他指肺結節是因炎症產生，例如受肺癆及真菌感染後，身體在免疫過程中產生「肉芽」即結節，以「圍堵」細菌免受攻擊。

肺癆引起肺結節較常見

呼吸系統科專科醫生盧浩然亦指，40至50歲的求診人士中，有30至40%人的X光肺片出現陰影，但當中90%為良性，只有少於10%是惡性，良性中以因肺癆引起的肺結節較常見。他解釋，根據統計，40歲以上人士有30%患肺癆，多出現在肺部頂端且有鈣化，但約90%人不會發病，僅5至10%人會發病，其中50%會在1年內發病，50%則在餘生有機會發病。患者會出現久咳、夜汗、體重大跌，如活躍性的肺癆則需接受6個月的藥物治療。

倘肺部陰影出現不規則等情況，而又屬吸煙者等高危人士，便須進一步檢查。

要如何斷定肺部腫瘤屬惡性或良性，陳偉文稱，如陰影大於8毫米至1厘米或以上，且形狀不規則、邊界模糊不清，患者又是高危族，即40歲以上、有吸煙及家族史，便需要再進一步檢查。

快變大不一定惡性

呼吸系統科專科醫生盧浩然

有指陰影的生長速度，亦可作識別惡性腫瘤的指標，盧浩然說，活躍的肺癆陰影可在2至3個月內快速變大，而腫瘤的分裂速度，則可因不同細胞而有差距，小細胞瘤可在80日、即2至3個月內變大，腺瘤則可在150至300日變大1倍，認為難以生長速度判斷屬惡性或良性。

陳偉文補充，肺部出現單一結節多為良性，不過，如發現有擴散迹象，可作正電子掃描，對較大的結節有功能性指標，將身體細胞新陳代謝的情況影像化，如發現代謝活躍便會「著燈」。

但他提醒，近年較多不吸煙、無病徵的婦女患腺瘤，因其代謝率不快，故檢查時難「著燈」；而因細菌感染的肺癆，代謝率則會較快，檢查時容易出現假陽性而「著燈」，因此高危人士經諮詢醫生意見之後，可以作活檢或支氣管鏡檢查。

另有指X光肺片存「拍照死角」，未必準確。陳偉文解釋，X光是投影成像，敏銳度較低，如鎖骨、乳頭等都可出現假陰影情況，故部分人需遮蓋乳頭或打側身等多次拍攝。