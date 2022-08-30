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30/08/2022

沒有甜點，人生怎麼過？今期食譜：士多啤梨菠蘿凍椰奶杯

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  • 李美怡 Cathy Lee

    李美怡 Cathy Lee

    喜歡一切有滋味的事物，藝術嘗新者，廚藝創新人。天生不是走肉（吃素）的，不過多年前意念萌生，把所有肉類連海鮮也戒掉，為的不過是體驗人生的真滋味。走肉不光是飲食方式，亦是生活態度。但願大家愛自己、身邊的人事與動物，更學懂惜食。
    著有《走肉朋友》、《走肉家人》素食食譜書。2019年3月，在台灣推出首本料理文學《走肉之味》，談走肉的初心體驗。同年，另有記錄台北漫吃小故事的《走肉尋味》和素食食譜書《走肉情人》。

    走肉廚房

    本欄逢周二更新

　　「前陣子忙預備考試時，我幾乎每天吃了一大盒冰淇淋啊！」朋友給我這句大言不慚的話嚇到了。「甚麼？一整盒？每天？」 「是喔，可能是壓力吧，不知道怎的，就是很想吃冰淇淋。」平時不怎麼碰甜點的我，遇上壓力到來，腦袋逼着一直在動的時候，突然想起了甜點。

 

　　「立秋」過後，「中秋」即將到來。雖然中午的時候，依然高溫，但是一早一晚，確是稍為有點清涼。隨着秋天慢慢的到來，天氣逐淒變得乾燥，很容易出現上火，或者是有秋燥的現象，在中醫的角度，這正是迎寒冷冬天，養身潤肺滋陰的好時候。

 

　　「好想喝一碗番薯糖水。」（番薯即地瓜；而「糖水」即「甜湯」）每逢踏入秋冬，秋風初起之時，特別想起了媽媽那碗，用片糖（片狀的蔗糖），跟大量的薑片，煮成的濃濃薑湯番薯糖水；和用紅豆、片糖和果皮（陳皮），熬成的紅豆沙（跟台灣的紅豆湯不一樣，豆子因為經過多小時的熬煮，溶化如沙，紅豆與水交融，滋味無窮）。

 

　　在中秋到來之前，在高溫依然的八月底，食慾不佳，不想吃飯的時候，甜點和甜湯成了人生的救贖。吃不了熱騰騰的甜湯，可以來大口大口吃冰，冰冰涼涼的甜點：以冰冷的椰漿，配搭新鮮的水果，和健康的堅果，不就是很適合夏末秋來，既爽快清涼，又能稍稍補充體力的甜點嗎？

 

下頁睇「士多啤梨菠蘿凍椰奶杯」點整

 

 

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