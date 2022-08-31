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31/08/2022

甚麼人認為樓市會大冧

#樓市 #買樓 #BNO #移民 #呼吸plan
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  • 湯文亮

    湯文亮

    在澳門出生、長大的湯文亮，1969年中學畢業後來港入讀浸會書院，一年後遠赴加拿大求學，1976年回港，與胞姊廖湯慧靄女士及胞弟湯子亮先生合組公司，後來演變成「紀惠集團」，今年初更上了福布斯榜(香港區)，排行第25。湯博士經常在網上及報章發表文章，網上點擊率超過20億人次，湯博士已經寫了九本著作，包括紅極一時「細價樓爆煲論」。2016年，香港浸會大學頒發了「榮譽大學院士」給湯博士，以彰顯其傑出的企業家精神及領袖才能。

    樓市亮話

    本欄每周三更新

　　中原指數連跌六個星期，不少睇淡樓市的人非常雀躍，認為自己眼光獨到，其實不是眼光獨到，因為大部分評論員都表示香港樓市缺乏投資價值，即使叫大家唔好買樓，冇人買，樓市自然會下跌，本來物業代理界的評論員死雞撐飯蓋都要睇好樓市，但奈何他們要搵食，如果唔講樓市大跌，冇人賣樓，食穀種都唔掂，而事實上亦有成果，對上一個星期二手樓成交量大升一倍，本來成交量大增是反彈先兆，但物業代理界話價跌量跌，仍然睇淡樓市，或者他們是對的，但有違市場規律。

 

　　香港樓市在過去三年，經歷社運以及因疫情封關，但樓價只是下跌了7%，雖然有移民英國的評論員質疑數字做假，但事實上香港樓價真的不是下跌太多，但傳媒只是集中報道劈價蝕讓的成交，對於賺錢的就輕輕帶過，令人誤會樓市大跌，尤其是用BNO移民去英國的香港人，他們當然希望離開之後香港樓價大跌，這證明他們的移民決定是英明神武，其實，如果不是英國有BNO移民計劃，香港的樓價根本不會下跌，因為BNO計劃要求移民去英國的香港人首先做賦稅居民，全球收入以及資產升值都要交稅，如果入境前唔賣樓，有可能以及所得利潤要與英國政府四六分帳，所以，那些用BNO身份去英國的人話睇淡樓市而急急忙忙賣樓。如果我是英國政府一定會很嬲，那些BNOer寧願蝕讓都唔想日後益英國政府。

 

(iStock)

 

　　不少人唔明白不少半新樓的業主亦會話加息而劈價賣樓，而且劈價的幅度相當大，如果擔心加息，三四年前就唔應該買樓。其實理由很簡單，就是那些業主當日買樓的時候有機會獲得巨額回贈，即使劈價賣樓亦可能打個和，而那些業主的借貸比率是相當高，甚至有一些是用呼吸plan買樓，他們擔心加息而令他們供樓的負擔大增而是可以理解，既然唔使蝕，點解唔賣樓，起碼都曾經做過業主，如果樓市大跌，他們幾咁英明神武，倘若樓市上升就隻字不提，冇人會記得那些業主。
　

 

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