文化博物館推敦煌新展覽！ $10入場睇震撼1:1複製榆林窟／出土文物／臨摹絹畫！洞內壁畫仲有彩蛋？（附門票及開放時間詳情）

來到8月尾，氣溫依然高企，時晴時雨，放假最好就是待在室內地方！不想再行商場？那就可以去博物館睇睇展覽！香港文化博物館今個月尾推出「香港賽馬會呈獻系列：敦煌 — 千載情緣的故事」展覽，展出約50件敦煌出土文物，大家更可以走入一比一複製洞窟觀摩壁畫！今次的展期為期3個月，有興趣的就要往下看啦！

（圖片來源︰賽馬會網站）

敦煌石窟是舉世聞名的佛教藝術文化寶庫，石窟內保存了美輪美奐的壁畫和栩栩如生的塑像，呈現出中國古代人民的精神和生活面貌。如果你有行開博物館，你可能會覺得「敦煌展」聽來有點熟悉，事關這次是文化博物館繼2014年及2018年後，第三度與敦煌研究院合作，今個展覽展出五十件涵蓋北魏至明朝文物之外，亦會展示選自六十多個敦煌洞窟一百多幅壁畫的精粹！

「敦煌搜畫」︰精選近百張敦煌壁畫特寫，以「人間萬象」、「佛陀的故事」及「功德無量」為題以數碼時光隧道形式展示。

（圖片來源︰政府新聞處）

展出的文物樣樣都十分珍貴，當中有甚麼文物是必睇呢？那就要數到一比一複製的榆林窟第25窟及洞內的壁畫。榆林窟建於中唐時期，規模僅次於莫高窟，而第25窟更是少數於吐蕃統治瓜州初期所開鑿的石窟，壁畫構圖宏偉，畫功細膩、用色艷麗，在敦煌石窟中屬難得一見，現在大家可以「身歷其境」更是機會難逢！還有，聽講壁畫上藏有代表財富的小白鼠，大家參觀時不妨搵搵「彩蛋」！

複製的榆林窟第25窟重塑洞窟內的中唐時期精美壁畫

（圖片來源︰政府新聞處）

除了有數碼複製品，展覽亦加入了不少藝術科技元素！團隊在展覽館五設置大型沉浸式投射，展出莫高窟第17窟北宋的《報父母恩重經變》絹畫，宣導子女謹守孝道；而「山水之間」則以美學角度剖析敦煌壁畫中山水之美及探討人與自然之間的相依共存。

《報父母恩重經變》絹畫

（圖片來源︰政府新聞處）

山水之間

（圖片來源︰政府新聞處）

香港賽馬會呈獻系列︰ 敦煌 — 千載情緣的故事

展出地點︰香港文化博物館（沙田文林路1號）

展出日期︰即日至11月21日

開放時間︰10am-6pm （星期一、三、五）；10am -7pm （星期六、日及公眾假期）

票價︰標準票$10，團體票$7，優惠票$5（博物館通行證持有人免費入場）

網站︰https://bit.ly/3Q2isFf