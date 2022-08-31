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31/08/2022

銀行職員智破投資騙案 老婦幸保$90萬 上半年1.2萬宗騙案 涉款21億

#騙案 #商罪科反詐騙協調中心 #銀行職員
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　　【晴報專訊】警方今年上半年共接獲12,326宗騙案，較去年同期升42%，損失金額逾21億元。警務處處長蕭澤頤表示，警方商罪科反詐騙協調中心（ADCC）成立5年以來，已阻截1,760宗騙案，當中逾460宗由銀行職員揭發，成功攔截逾107億元贓款。有銀行分行主管見有老婦欲提取90萬元供家人裝修疑有詐，遂通知區內其他分行提防，成功阻截一宗投資騙案發生，警方更當場逮捕疑犯。

 

蕭澤頤（右二）指本港詐騙案從2016年佔本港每年罪案約1成，增至現時每年罪案的3分1。（警察公共關係科圖片）

 

　　ADCC昨舉行「傑出銀行員工嘉許典禮」，表揚過去1年半來自7間銀行的192名銀行員工，識別出290宗騙案。蕭澤頤指，打擊騙案其中一環是「警銀合作」，指ADCC自2017年7月成立以來已阻截1,760宗騙案，當中逾460宗由銀行職員揭發，形容他們的機警既防止受害人金錢損失，更拯救一條生命以至一個家庭。

 

　　去年年三十晚，中銀彌敦道分行營運主管李女士，獲悉一名老婦入票後欲提取90萬元供家人裝修住所，但了解後發現婆婆身上沒單據，又聲稱沒電話聯絡家人，也不知陪同提款的「外甥」全名，令她起疑，遂建議老婦致電警方「防騙熱線」。雖然2人最終未有提款，但李女士恐2人會到其他分行提款，遂通知區內其他分行。

 

中銀於1年半間幫助截破148宗騙案。（資料圖片）

 

　　果然同日下午，旺角總統商業大廈分行主管王先生，見2人到其分行圖提取及轉帳90萬元，在諮詢ADCC後暗中報警，6名應變小隊警員到場，分開查問2人後揭發老婦墮投資騙案，並於早前轉帳20萬元予騙徒，當場拘捕陪同的疑犯。李女士昨稱，銀行職員如發現任何不合情理交易，都會建議事主先聯絡家人，需要時更可與ADCC商討；王先生則指，如發現提款者的對答有遲疑、或有問不答，就需提高警覺。

 

長者少用網上銀行 易洩密碼

 

　　今年4月，另一名老婦到集友銀行土瓜灣分行聲稱欲匯款400萬元到永隆銀行個人帳戶，該分行營運經理林先生查問後，得知老婦欲轉帳給將從美國返港的女兒買樓，但發現她從未睇樓或定買樓目標，遂以辦手續為由拖延轉帳，並通知ADCC跟進，翌日應變小隊到場解釋後，老婦才發現已「上當」，更已洩漏永隆銀行網上銀行帳戶密碼，損失約140萬元。林先生表示，長者一般都較少用網上銀行，如果丟失帳戶密碼會造成損失，故一向會較留意作大額交易的長者。

 

 

轉載自: 晴報

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