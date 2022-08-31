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31/08/2022

5名候選佳麗確診 無綫宣布《港姐》準決賽延期舉行

#2022香港小姐競選 #確診
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　　【晴報專訊】本港新冠肺炎疫情升溫，昨日新增8,848宗確診個案。疫情亦再度入侵將軍澳電視城，繼早前無綫總經理曾志偉確診後，無綫昨日公布有五名《2022香港小姐競選》佳麗不幸染疫，以致原定周日（4日）舉行的準決賽將要延期。

 

五名候選佳麗不幸染疫，佔全部參賽者超過四分一。（資料圖片）

 

　　「獎門人」曾志偉上周承認確診新冠肺炎，並缺席錄影遊戲節目《開心無敵獎門人》，在家休養的他病情已告好轉。不過，正綵排得如火如荼的港姐準決賽卻傳出壞消息，無綫昨日發通告，透露五位港姐候選佳麗確診，大會已即時安排各佳麗做核酸檢測，並暫停各項目綵排及宣傳工作，以保障候選佳麗、台前幕後團隊、以及參與者免進一步受感染。

 

曾志偉上周確診。（資料圖片）

 

藝員葉凱茵同告中招

 

（左起）大熱佳麗①徐麟及⑧林鈺洧未知會否影響備戰心情。（資料圖片）

 

 

　　同時，無綫亦宣布原定於周日（4日）晚舉行的港姐準決賽將會延期，以騰出充裕時間，待受感染者康復後繼續投入競選活動。而相關節目調動安排將容後再公布，暫未知本月25日的決賽會否如期舉行。

 

葉凱茵自言平日非常小心防疫，但仍不幸中招。（資料圖片）

 

　　另外，在熱播劇《痞子殿下》中飾演「花姐」的葉凱茵，前晚在社交網上載快測結果，不幸中招的她留言︰「小心如我也逃避不過，希望快啲好番，可以返工、去街街、食飯飯…過程最辛苦係發冷、發燒、喉嚨痛、咳、頭痛，所以身體健康最重要。」她本來正與周嘉洛等趕拍新劇《寵愛Pet Pet》，她為影響工作進度而道歉，並感謝劇組體諒。

 

轉載自: 晴報

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