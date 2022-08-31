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31/08/2022

古天樂現身首映禮 黃子華62歲生日收《飯戲攻心2》劇本

#黃子華 #飯戲攻心 #古天樂 #首映禮
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　　【晴報專訊】電影《飯戲攻心》前晚舉行首映禮，主角黃子華下月5日62歲生日，導演陳詠燊送上《飯戲攻心2》劇本，黃子華笑謂：「打開入面，真係見到有內容。」他亦希望電影可以開拍續集！

 

Stephy、子華和林明禎在電影大放笑彈。

 

　　黃子華、鄧麗欣（Stephy）、張繼聰、林明禎、王菀之（Ivana）和廖子妤等聯同導演陳詠燊前晚出席《飯戲攻心》首映禮。投資方之一的古天樂更驚喜現身首映禮撑場，古仔表示是代表媽媽出席：「因為我每一部戲嘅出品人都係寫我媽媽個名，我都係幫佢打工，中秋節大家最緊要睇《飯戲攻心》！」下月生日的黃子華在首映禮上收到導演送上《飯２》劇本，子華相當感動，更承諾一定參與演出。女主角Stephy期待可以原班人馬合作，子華提議可以60、70年代作為故事背景，應該相當有趣。近來忙於演出舞台《最後禮物》的他，表示生日願望是休息以及《飯》片大賣。

 

電影公司老闆江志強（右二）感謝古天樂幫忙，《飯戲攻心》才可順上映。

 

預告生日正日休息慶祝

 

　　原定賀歲檔期上映的《飯》片安排中秋節上映，對於近日疫情反彈，政府有意收緊防疫措施，子華坦言感憂慮︰「不過我相信大家都有經驗嘅，最緊要大家齊心同檢點啲，就會知道應該點樣控制。」

 

張繼聰與太太謝安琪結伴出席首映禮。

 

　　另一方面，張繼聰有份參與的ViuTV劇集《季前賽》押後播映，阿聰表示已有心理準備，他說︰「作為演員會永遠尊重製作單位，希望所有人都能盡快康復，年輕人嘅心情係要時間平復嘅，呢方面我絕對配合，相信始終有播映嘅一日，到時會配合宣傳，劇集拍攝過程好開心，套劇絕對無伏味。」

 

轉載自: 晴報

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