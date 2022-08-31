「中招」後買保險會受保嗎？

姊妹們，近期疫情再度升溫，我身邊不少朋友都中了招。那些是在第五波疫情之初（在2-3月）沒有受感染的，都在今次新一輪疫情時「失守」。

我可以告訴大家，我也在今輪疫情中染疫了。我是在8月中時因為參加一個飯局而受感染的，幸好我已經打了3針，症狀不算嚴重，等於患了一次重感冒。不過，最初一兩日的頭痛感覺也是蠻辛苦的。

而發病的第二晚也令我徹夜難眠，那種感覺也是十分難受。而且，我要等到確診後的第八日才第一日轉陰，明顯比一般人慢，也比衛生署的指引遲了兩天才可出關。

總之，經過9日（要連續兩日陰性才可出關）「單獨囚禁」後，我現在已經完全「康復」，可以「重新做人」了。我感到，我現在是最無敵的，因為感染後的首兩三個月最安全。俗語有云，在那裏跌倒就在那裏爬起。

我是在舊同事飯局中受感染的，現在我反而不怕出席飯局！如果有人邀請我去飯局，我估我大多都會答應呢！

哈哈，上述都是苦中作樂的自我揶揄，現在疫情升溫，雖然已接種三劑疫苗的人，絕大部分都是輕症，但我仍然認為，能夠不中就最好不要中！這一刻是否有後遺症也說不定。所以，我也要響應政府呼籲，近期最好還是減少一些大型飲宴或飯局了。

這一刻，官方的感染數字大約接近150萬宗，但大家心裏有數，妳身邊有多少人是中招後沒申報的呢？！因此，即使是政府專家也不諱言，實際中招的人數應該有300-400萬了吧！

好了，問題來了，而這個問題是我的姊妹Ruby問我的，那就是，中過Covid19，還可以買保險嗎？如果可以，會有不保事項，或者Loading嗎？

大家可以想像，如果中過招的人，會有好長一段時間都不能買保險，保險公司可能冇生意做了。

（iStock）

「我在8月中時中了COVID，請問現在可以買保險嗎？」Ruby問我。

「我先直接回應妳的問題，答案是可以的，但當然，還要看妳的實際情況，以及想買哪種保險。話得說回頭，如果是兩年前疫情爆發初期，妳中了招之後想買保險，主要是危疾和住院醫療，難度會較高，但隨著Omicron變種病毒到來之後，各大保險公司都調整了對Covid 19的核保要求。」

「那好呀，可以告訴我詳情嗎？」

「整體來說，主要是看準客戶受感染後有否住院。如果有，便再看有沒有入深切治療部，以及是否需要使用呼吸機。當然，最重要還是看客人現在是否已經完全康復，以及是否已恢復所有身體功能和活動。」

「明白，我沒有住院，但有向衛生署呈報個案，我的病徵也很輕微，只有咳和喉嚨痛，也沒發過燒，在家隔離一星期已經康復了。」

「即是康復超過1個月？」

「是的。」

「那就好了，因為如果沒有住院的輕症，大部分保險公司都只要求康復後一個月，便可以當正常情況買到所有保險，包括人壽、危病和住院。」

「那我就安心了，但聽妳所說，如果曾經住院，甚至入過ICU，就未必可以馬上買到保險？」

「是的！如果因Covid 19而要入住醫院，並曾入ICU兼用過呼吸機，即使康復了，可能要等一年才可以買到人壽保險。如果要買住院醫療或危疾，更可能要等兩年呢！」

「要這麼久？」

「我理解是要觀察有沒有後遺症，因為現在即使康復了，也有一些後遺症的。」

「明白！」

「但我要補充，剛才所說的都是整體來說，個別客人是否受保，仍要視乎他的康復程度和當時的病情，而這一切都取決於主診醫生的報告，以及不同保險公司的核保標準呢！」

「啊，明白。」

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