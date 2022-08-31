八達通推限時迎新優惠！轉移或加全新八達通卡到iPhone/Apple Watch消費即享高達$200回贈！點樣轉移實體八達通？

返工去街仲要提自己帶八達通？很不方便呢！大家可以將八達通卡轉移到iPhone, 一機在手就可以周圍「嘟」！有好消息帶給大家，八達通剛宣布推出Apple Pay 獨家消費推廣優惠，新用戶只需要轉移實體八達通卡或於iPhone 或Apple Watch加入全新八達通卡，再以Apple Pay 電子支付方式消費，即可享10%回贈，即睇詳情啦！

點樣先拎到回贈？好簡單！由即日至9月30日，新客戶只須透過八達通App轉移實體八達通卡或於iPhone 或Apple Watch加入全新八達通卡，並到八達通網頁填妥簡單資料以登記推廣活動，由登記日起計的30日內，以此八達通卡作的消費交易即可獲10%回贈，最高可獲$200八達通增值額！教埋大家點樣轉移八達通卡啦！

即睇轉移八達通卡教學︰

Step 1︰載並開啟八達通App，點選「新增」。`

（網站截圖）

Step 2︰選擇轉移八達通卡並點選「繼續」。

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Step 3︰當彈出加入Apple Pay 頁面，點選「繼續」，再選擇「八達通」。

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Step 4: 點選「從現有的卡轉移」，再輸入八達通號碼，然後按下一步

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Step 5: 點選同意確認條款及細則，將iPhone頂部放於八達通卡的底部位置，轉移後即成

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八達通 X Apple Pay 限時優惠

推廣期︰即日至9月30日

詳情︰https://bit.ly/3KvtW33



