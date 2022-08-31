策動全國打造「比特幣之城」！信用評級即跌至垃圾級？薩爾瓦多總統究竟在打甚麼算盤？

去年9月，年僅41歲的薩爾瓦多總統伊布·布克萊（Nayib Bukele）在Twitter上Show出他以150萬美元買入80枚比特幣，同時，他也宣布比特幣為薩爾瓦多的國幣（法定貨幣）。他更選擇一處有地熱的地方，宣布建立「比特幣之城」，歡迎全球挖碴業者到薩爾瓦多來投資。

治理國家絕對不能有賭一把的心態。

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2021年6月初，薩爾瓦多成為世界上第一個宣布將正式把比特幣作為合法貨幣的國家。薩爾瓦多國會隨即批准有關立法，在2021年9月初，比特幣與美元一起成為薩爾瓦多法定貨幣。

薩爾瓦多位於中美洲北部，2.104萬平方公里的面積上擁有650萬左右的人口，是中美面積最小、人口最為密集的國家。由於境內多火山，這個國家又被稱為「火山之國」。

2022年3月，德國攝影師托馬斯·德沃薩克（Thomas Dworzak）前往中美洲，記錄薩爾瓦多在其總統Nayib Bukele採用比特幣作為法定貨幣後的面貌與生活。

除了將比特幣作為新的法定貨幣外，布克萊還宣布計劃在火山底部建造一個比特幣城，資金全部來自比特幣。薩爾瓦多民眾對此的反應比較消極，由於擔心不穩定和通貨膨脹，他們經常舉行大規模的抗議活動。

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在托馬斯·德沃薩克的鏡頭下，我們一窺這個全新的「比特幣國家」的現狀。

去年9月，比特幣一度炒到逼近69,000美元，以太幣也拉升至3645.8美元，那個時候，全球炒作虛擬貨幣，馬斯克更是帶頭炒作，除了支持用比特幣買特斯拉的車子，也推出狗狗幣，全世界圈幣風潮達到最高點。這個時候，1981年生的薩爾瓦多總統跳進來，他總共買入1.05億美元的比特幣，結果成了套牢一族。

如果以8月19日收盤的21,395美元來算，薩爾瓦多用國家錢買進的比特幣已經賠掉六成。作為一個人口不足千萬的中美洲小國，薩爾瓦多去年將比特幣確立為本國法定貨幣的操作驚呆市場。一年來，跌宕起伏的比特幣價格讓薩爾瓦多人民徹底坐上了過山車，但卻讓薩爾瓦多總統Nayib Bukele意外地收穫了一眾信徒——不少國家正嘗試走上薩爾瓦多的道路。薩爾瓦多總統究竟打著甚麼算盤？如此瘋狂的舉動又為何引得後來者爭相仿效？

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總統以舉國之力炒幣

去年6月，在美國邁阿密舉辦的2021年比特幣大會上，薩爾瓦多總統納伊布·布克爾激動地宣布，將比特幣確立為本國法定貨幣，這意味著薩爾瓦多境內的比特幣獲得了重要的貨幣特徵——薩爾多瓦國內的商品和服務允許以比特幣定價，公民也可以使用比特幣繳稅，並且不得以任何方式拒絕比特幣的交易。

薩爾瓦多是中美洲北部的一個沿海小國，國土面積只有2.1萬平方公里（海南島的60%），經濟以農業為主，工業基礎薄弱。提及薩爾瓦多，最為人熟知的標籤是「火山」、「黑幫」和「貧窮」。2001年，薩爾瓦多貨幣體系崩塌，央行不再發行主權貨幣「科朗」，改用美元為法定貨幣。

消息一出，舉世嘩然。世界銀行、國際貨幣基金組織紛紛發出警告表示擔憂，國際三大信用評級機構之一的惠譽國際，將薩爾瓦多的評級下調至垃圾級。眾所周知，比特幣的價格具有極高的不確定性和不可預測性。半島電視台稱，比特幣作為一種價值儲存的手段，但價格卻取決於國際市場上的交易，這導致國家金融市場非常容易受到主權之外的因素影響。

但這些絲毫沒有影響布克爾總統以舉國之力炒幣的興致。宣布法幣化當日，布克爾就率先購買了價值1,000萬美元的比特幣，之後陸續追加了10次。目前共購入2,301枚比特幣，持倉總價值超過1億美元，而薩爾瓦多去年的人均GDP僅4,400美元。

一波賭上國運的操作

是甚麼令這名總統如此瘋狂？此前在接受一檔視頻欄目採訪時，布克爾談及了出台《比特幣法案》的原因：在《比特幣法案》通過的三個月前，美國總統拜登簽署了國會兩院通過的1.9萬億美元經濟刺激法案。2020年3月到2021年3月的一年間，美國財政刺激資金總量達到5萬億美元。

「美元『大放水』對薩爾瓦多經濟造成了傷害。」 布克爾認為，由於失去主權貨幣，國家經濟受美元牽制，失去金融主權的薩爾瓦多難以調整經濟。而採用比特幣作為法定貨幣，可促進國民經濟與美元脫鈎。此外，海外匯款是薩爾瓦多經濟的重要支柱，約佔GDP的20%。布克爾指出，採用P2P的加密貨幣匯款可節約高達30%的銀行轉賬手續費。

「決策分為兩種，一種是為歷史遺留問題買單，另一種則基於前瞻性思考。看清世界的走向，並先一步到達那裏，這樣你的國民才能從中獲益，」布克爾補充道，「我們已經在既有的金融體系中落後了，為甚麼不去接受一套新的體系？為甚麼要將貨幣政策的未來交由他人？他們既不會與你協商，也不會在乎（那些決策）對你國民的影響。」

「如果世界上1%的比特幣投資於薩爾瓦多，就將拉動GDP增長25%。」布克爾在推特上寫道。分析人士指出，在這個早已喪失金融主權的國家，比特幣合法化儘管離譜，卻也被支持布克爾的民眾理解為對抗美元霸權、找回金融獨立的一次突破性嘗試。

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階梯還是深淵？

毫不意外，跌宕起伏的比特幣價格讓薩爾瓦多人民坐上了過山車。2021年4月，比特幣價格先是衝升至6.3萬美元的歷史高位，又在7月跌破3萬美元，11月再次逼近7萬美元，到2022年6月又跌破2萬美元。根據CoinDesk（比特幣新聞資源網）的統計，薩爾瓦多的投資總額約為1.039億美元，實際價值已縮水至4660萬美元。

但也有專家認為，布克爾的算盤或許不在這裏，他不是「經濟學家」而是「營銷大師」。據悉，布克爾出生在一個商人家庭，研究廣告營銷出身的他深知「噱頭」在互聯網時代的重要性。

去年11月，他提出要在薩爾瓦多東部的孔查瓜火山旁，建立一座「比特幣之城」。整座城市將被建造成比特幣的形狀，城市最中央將有一座比特幣符號形狀的公共廣場，並依靠「火山能源」為城市和比特幣礦場供電。全城經濟都建立於比特幣之上，生活在這裏的居民不必交稅，這裏將成為比特幣免稅天堂、虛擬貨幣世界金融中心，實現零污染排放。

「他無非是借助比特幣去實現自己的目的和敘事。」有分析指出，他特意營造出某種「精神圖騰」，享受著對注意力的聚集和收割。得益於他的「劍走偏鋒」，這個無人問津的中美洲小國現在被冠以「比特幣之國」的稱號，每一次總統發推特宣布購買比特幣，都引得西方大量媒體報道分析。此外，據政府官方估計，自去年9月以來，薩爾瓦多旅遊業增長了30%，愈來愈多外國人想要看看，這個「世界上第一個以比特幣為法定貨幣的國家」究竟長甚麼樣。

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擁躉者眾

加密貨幣的合法性，以及採用它作為大規模金融和經濟交易結算貨幣的可能性引發大量的爭議，薩爾瓦多也因此被主流評級機構評價為「前景展望負面」，但令人意外的是，布克爾的瘋狂舉動吸引了一眾信徒。

2022年4月，中非共和國通過了一項加密貨幣監管法案，成為全球第二個將比特幣作為官方貨幣的國家。此前，中非的法定貨幣是中非金融合作法郎，中非法郎採用緊盯歐元的固定匯率兌換制，成員國須將一半的外匯儲備存放在法國央行，以獲得法國財政部的擔保。

較低的通貨膨脹率的代價是財政緊縮和有限的宏觀經濟選擇。「歷史遺留的系統好像築起了一座無法逾越的高牆，讓中非卡在既有的制度之中，無法充分利用本土富饒的資源。」中非總統圖瓦德拉在採訪中宣稱，常規的經濟形態對中非「不再是一種選擇」，他希望未來在中非建成非洲第一個免稅「加密中心」。

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同屬法郎區的西非貨幣聯盟此前已也與法國達成協議，擬推出多項貨幣改革措施，其中就包括將非洲法郎更名為埃科（Eco），把外匯儲備從法國轉出，法國不再在央行董事會中設有代表。

「許多人都渴望擺脫主流強勢貨幣對全球經濟關節的控制。」半島電視台表示。儘管從短期來看，這些國家並不具備必要的數字基礎設施和專業知識來踐行這場「彎道超車」的試驗，但對於部分缺乏主權貨幣或深陷通貨膨脹的國家來說，這條路依仍具有吸引力。

2022年5月，薩爾瓦多作為金融包容性聯盟（AFI）年度會議的東道國，迎接了來自44個國家的32家中央銀行和12家金融機構的代表。與會國包括尼日利亞、盧旺達、埃及、尼泊爾、巴基斯坦、海地、巴拉圭等非洲、亞洲和南美洲國家，他們期待在薩爾瓦多之行中找到部分解答。「播撒種子。」布克爾在峰會後在推特上寫道，儼然一副「先驅者」的姿態。

「事實上，貨幣從輸出它們的經濟體的實力中獲得力量。」半島電視台指出，從這一點出發，薩爾瓦多和其他任何追隨加密貨幣腳步的國家，都無法成為比特幣的大力支持者，因為比特幣的發行過程是在這些國家之外未完成的。「這對美國、中國等強國而言，則是可能實現的，但是這些國家仍然對這類貨幣的交易持謹慎態度，並且正在安排發行自有的加密貨幣。」

更重要的是，「比特幣國」、「加密中心」等這些驚世概念或許可以博來一時的眼球，贏得短暫的經濟效益，但它無法解決一國政治和經濟層面的結構性問題，而後者才是決定一國命運的關鍵。

這個年輕總統投資虛擬貨幣，也想建立挖礦產業鏈，可以說是雄心萬丈，但是，也把國家風險推到最高點。薩爾瓦多原來也是台灣的邦交國，後來改投中國，這個國家背負244億美元外債，這次把比特幣當法幣，國際債信評等大降，薩國債券殖利率和美債相差2,500個基點，明年到期要償3.29億美元，薩爾瓦多政府已向IMF申請13億美元的紓困貸款，但國際貨幣基金要求薩國必須放棄把比特幣當法幣的計劃。

現年42歲的薩國總統，如果只是個人重押比特幣，也許會是熟悉虛擬貨幣的投資高手，但是用國家來賭比特幣，顯然是賭太大了。面對國家債務風險，很多薩爾瓦多人民走上街頭抗爭，如果比特幣再跌，薩國壓力會更大。

這個例子也給全球政治領袖一個啓發：治理國家絕不能有賭一把的心態！