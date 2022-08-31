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31/08/2022

搵工騙案無處不在，小心上當！12星座邊個最易被「筍工」矇騙？邊個最易被朋友呃？

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    占星師 Jupiter

    全職占星師、塔羅占卜師，為AOA國際占星研究院創辦人，以及英國古典占星學院STA認證導師，現主力從事占星教育及諮詢工作，所創辦的占星學院已獲國際認證，也希望讓人知道占星並非只是茶餘飯後的星座娛樂，而是可以讓人深入了解自己及人生道路的專業學問，學習命運的法則而有所掌握。

    www.magiclife.com.hk

    命運占星台

    本欄隔週二更新

　　最近的熱門話題就是東南亞的打工陷阱， 受騙者看到那些招聘廣告而被吸引，一不小心就被騙到外地工作，俗稱「賣豬仔」，到埗後貨不對辦，被逼做電騙，亦可能被禁錮甚至被虐待，受害人更說出種種可怕的經歷。

 

　　其實除了這種「賣豬仔」陷阱外，有時一些本地的招聘，也可能將「搵工」變成了「受騙」。例如看到一些報導，那些「筍工」要求職者先付一筆費用作培訓，未收人工就先負債；又或要受聘者借出銀行戶口，作出非法行為。

 

　　這些充滿陷阱的招聘廣告，一般都是以高薪、良好待遇，或輕輕鬆鬆就可以賺錢作招徠。騙案常常都出現，又總是有人上當。今次就看看哪些星座最易受騙。

 

最易被廣告騙 :  雙魚座、人馬座、白羊座、獅子座

 

　　在12星座當中，最易受騙的就是雙魚座。雙魚座一向沒甚麼戒心，總是矇查查，別人說到天花龍鳳都會相信，更會想像得很美好，最容易被美麗的包裝吸引，例如去外地做model，有得扮靚有得歎世界，雙魚座最易上釣。

 

　　至於白羊、獅子、人馬都是火象星座，有行動力，有遠見，又有冒險精神，為人又直來直往，沒甚麼計算，本來這些特質，遇上正正經經的工作，一定可以有所發揮。不過遇上這些騙案，就是因為勇於冒險向外闖，自信的他們，以為去一些「發展中」的地方，覺得自己比人「有遠見」，於是就很容易做了「豬仔」。

 

《受夠了，我要炒老細》劇照

 

最易被朋友呃 : 天秤座 、 雙子座 、 巨蟹座、 金牛座

 

　　另一類受騙人士，不一定被廣告吸引，而是那些已上了賊船的朋友，因為要層壓式的繼續找人頭，所以只好向自己認識的朋友、舊同學、舊同事埋手。

 

　　這一類的人，因為信朋友或重感情，往往就會被認識的人欺騙入局。

 

　　天秤座和雙子座的社交圈子較闊，就算是不太相熟的人找上天秤座，為了保持禮貌，總是不懂得拒絕，覺得不好意思。

 

　　雙子座則太易跟人搭上聊天，可能只是網友，傾下傾下就會上當。

 

　　而巨蟹和金牛，因為念舊，又重感情，如果是一些老朋友老同學聯絡上，就會不虞有詐。

 

最精明星座 : 山羊座、 水瓶座、 處女座 、天蠍座

 

　　這幾個星座都是比較精明，做人有戒心有防衛性，本來就不輕易相信別人，更不相信世上有這麼「著數」的事情，所以不會輕易上當。

 

　　山羊和天蠍的疑心都很重，他們的前設是「這個世界不會有甚麼好東西」，看似悲觀，但放在這種事情上，反而是一種防衛，而且他們一定會去查證，不會隨便相信。

 

　　水瓶座冷靜客觀，處女座務實，都能夠理智地看穿這些騙人的廣告，騙徒遇著他們都是費心機。

 

 

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