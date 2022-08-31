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31/08/2022

《人去公廁我去公廁》｜遠赴挪威找「世上最美公廁」！邊去廁所邊欣賞極光？香港公廁都有排名？一App即Check乾淨廁所位置

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  • Yan Law

    Yan Law

    「喜歡聽人說故事，更喜歡用文字寫故事。 返工最大樂趣──在平凡的職場裏找出那些不平凡的故事。」

    Senior Editor

Text: Yan Law

　　雖然未有得去旅行，不過想放眼看世界，方法還是有的！只不過，以下介紹的景點可能、或者、未必人人都鍾意！就是公廁！ViuTV新節目《人去公廁 我去公廁》日前播出，由藝人陳安立（Brian）、岑樂怡（阿妹）、葉山豪及YouTuber熱菇擔任主持，分別到訪日本、挪威、荷蘭、英國、美國等世界各地的公廁，帶大家開展一場「公廁之旅」！香港公廁又點？原來去年香港廁所協會曾進行「2021年香港最佳公廁」選舉，結果是……

 

陳安立（Brian）到訪過兩個公廁後，指挪威公廁面積大過很多香港人家中的睡房！（圖源：ViuTV）

位於挪威小鎮的Ureddplassen公廁，據稱可以欣賞到北極光。（圖源：ViuTV）

 

　　《人去公廁 我去公廁》首集，講到陳安立（Brian）遠赴挪威小鎮尋找「世上最美公廁」Ureddplassen的朝聖之旅。Ureddplassen公廁作為「世上最美公廁」，Brian大讚其流線形水泥設計充滿美感，更因位置坐落於雪山與海岸之間，所以大家如廁後還能欣賞附近的優美景色，甚至是北極光！

 

《人去公廁 我去公廁》

播出日期：8月29日至9月9日（星期一至五）

播出時間：10:30pm-11pm

播放平台：ViuTV

 

香港公廁都有排名？

 

　　外國的公廁設計，真的美得讓人心服口服！香港公廁又點？還未行近門口，都已想像到裏面又臭又髒亂？如非必要都不會使用？其實香港一樣有靚公廁！香港廁所協會去年公布「2021年香港最佳公廁」，該協會事前曾派員實地考察全港約400個廁所，之後按協會標準，就舒適度、衛生、安全等評分，再選出了「最佳公廁」金獎、銀獎、銅獎以及其他特別獎項！即睇得獎結果：

 

「最佳公廁」金獎：堅尼地城士美非路市政大廈街市公廁

「最佳公廁」銀獎：深水埗欽州街公廁

「最佳公廁」銅獎：佐敦加士居道公廁

 

　　香港廁所協會指，雖然街市公廁使用率極高，但公廁內地面極之乾淨，與旁邊街市的濕滑地面全然不同，加上公廁內放有綠色植物擺設，為空間加添舒適感覺，故榮獲金獎。至於深水埗欽州街公廁、佐敦加士居道公廁，清潔情況同樣非常理想，前者更於外牆印上「清潔龍阿德」圖案，有助宣揚清潔香港信息！

 

堅尼地城士美非路市政大廈街市公廁（圖源：香港廁所協會）

深水埗欽州街公廁（圖源：香港廁所協會）

佐敦加士居道公廁（圖源：香港廁所協會）

 

【其他特別獎項】

 

最持之以恆特別大獎：大埔林村放馬莆公廁

最佳清潔員的廁所獎：大埔林村放馬莆公廁、士美非路市政大廈公廁

最佳公共運輸廁所獎：港澳碼頭公廁

最佳商場廁所獎：圓方商場

最貼心科技應用廁所獎：沙田新城市廣場

 

　　惟「最急待改善公廁」則有觀塘海濱花園公廁、佐敦覺士道公廁、西鐵元朗站廁所！其中更以觀塘海濱花園公廁最令人大失所望，由最初「金碧輝煌」變成「臭廁」，協會直指該公廁地面濕滑、沖水系統失修、有尿垢及積水，甚至有清潔工沒有值班等問題！

 

一個App即Check乾淨廁所位置！

 

　　人有三急，想找一個乾淨整潔的公廁？終於不用靠估、靠運氣！一個App幫到你！《衝廁》是一個利用GPS定位尋找最近廁所位置的App，不但可尋找步行距離內的公廁位置，最貼心的是提供廁所乾淨程度評分、輪候時間作參考！去廁所前，大家還可以先觀看其他人的評分及留言！非常實用！

 

 

《衝廁》

iOS版
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