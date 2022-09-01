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01/09/2022

上半年被捕青年涉詐騙升17% 涉三合會增1.8倍 警製攻略破解青少年犯罪行為徵兆

#青少年 #詐騙 #三合會 #警察 #中學 #青少年罪行誌‧師長攻略
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　　【晴報專訊】據警方數字，今年上半涉傷人和嚴重毆打、詐騙和三合會罪行被捕青少年人數，分別增4%至1.8倍不等，逾60名學生更因毒品、刑事毀壞或賣淫等罪行被捕。

 

蕭澤頤（左）相信學校老師和家長等可從青少年犯罪徵兆入手，及早介入，旁為梁仲文。

 

　　警務處處長蕭澤頤強調，須防止青少年誤入歧途，「救得一個得一個」，惟不能單靠警方，今起向全港中學派發全新《青少年罪行誌‧師長攻略》，提醒留意青少年犯罪行為徵兆，如情緒不穩、行蹤不定、有不明來歷零用錢等，冀學校或家長及早介入。

 

　　蕭澤頤指，去年全年涉刑事罪行被捕的青少年人數，較前年跌24.2%，今年上半年被捕青少年罪犯亦較去年同期減18%至18.6%，但上半年涉傷人和嚴重毆打、詐騙和三合會罪行被捕的青少年，分別增約4%、17.2%和1.8倍；且有不少青少年被利用參與非法活動，如有9名13至14歲男學童涉販毒被捕，46名學生參與包括「淋紅油」的非法收數活動，更有11名12至15歲女學生為「賺快錢」而被利用進行賣淫活動。

 

防誤入歧途 「救得一個得一個」

 

　　他強調，青少年犯法不止自毁前途，更影響其家人以至社會，故警方需防止青少年誤入歧途，表明不論是受害人還是違法者，警方都會「救得一個得一個」，但直言防範青少年罪行不能單靠警方，相信學校老師和家長等持分者，可從相關徵兆入手，在罪行發生前先介入。

 

　　警方即日起將向全港逾470間中學和20個辦學團體，派發2萬本新製作的《青少年罪行誌‧師長攻略》，網上版本亦同日上載，內容涵蓋「網上求職陷阱」、「非法收債相關罪行」、「嚴重毒品罪行」、「裸聊勒索」和「網上交友風險」5大常見犯罪範疇，除列出真實案例、近期執法案例、相關法例和法庭裁決等資訊，亦羅列青少年涉相關罪行時的「行為徵兆」，並建議相關持分者如何處理問題的「師長攻略」，也有二維碼連結連接警方的「青少年防罪影片」YouTube頻道。

 

警第一手資料 助及早介入問題

 

　　警察公共關係部高級警司（傳媒聯絡及支援）梁仲文稱，「攻略」內的資訊以準確全面和精簡為原則，案件內容均取自刑偵調查人員、判刑和受害人等第一手資料，冀為師長和社工做到一書集齊應有資訊，協助他們早識別、早介入和早處理青年犯罪問題，未來會審視各方反應後，再決定增加內容方向。

 

 

轉載自: 晴報

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