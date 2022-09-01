擲4千萬杭州置業 成龍豪宅18K金鑲邊勁浮誇

【晴報專訊】現年68歲的成龍近年主力在內地發展，早前他豪擲4,000萬人民幣（約4,607萬港元）在杭州買豪宅，有指他選中該處，全因方便乘坐直升機往返橫店拍戲。豪宅裝修金碧輝煌，有指成龍更特意預留兩個房間給經理人和管家入住，認真闊綽。

成龍與客人在金碧輝煌的客廳合照留念。（微博圖片）

成龍早前親自飛往杭州收樓，發展商為隆重其事，安排紅地氈儀式及舞獅助興，相當大陣仗。一身粉紅色上衣襯白褲的成龍，甫到場即笑容滿面，周圍打招呼，又大方邀請在場媒體入屋參觀。心情大靚的他，更親自下廚煮糖水給客人品嘗。

成龍的豪宅牆身鋪上大理石，夠晒氣派。（微博圖片）

據知成龍的豪宅佔地逾4,500呎，屋內裝修特別金碧輝煌，4.8米高的樓底空間感十足。全屋地磚及牆身鋪上大理石，客廳以落地玻璃設計，能遠眺錢塘江景。至於客廳天花板及主人房四邊角落，選用18K純金鑲邊，房中的「金床」亦是特別為成龍度身訂造，充滿古典風格。細心的成龍特地預留一間套房給經理人，另一間房則是給管家居住，十分有心。

以直升機代步

現場有舞獅助興，認真誇張。（微博圖片）

有指成龍選址杭州買樓，主要是方便每天乘坐直升機到橫店開工。收樓當日完成所有儀式後，他亦是由私人直升機接送，趕往橫店影城繼續拍戲。