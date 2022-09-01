「一帶一路」的香港角色

中國領導人習近平於2013年提出共同建設「絲綢之路經濟帶」與21世紀「海上絲綢之路」，是為「一帶一路」，旨在通過加強國際合作，對接彼此發展戰略，實現優勢互補，促進共同發展。

第一屆「一帶一路」高峰論壇，於2017年5月14日至15日在北京舉行，有130多個國家和70多個國際組織代表出席，會議最終通過一份聯合公報。這五年來，中國已有140多個夥伴成員涵蓋全球三分之二的經濟體，擁有巨大發展潛力和增長空間。近年來，中國同沿線國家的貿易和投資水平不斷提升。

去年中國與沿線國家貨物貿易額創8年來新高。去年中國對沿線國家直接投資不斷上升，說明貿易投資合作是共建「一帶一路」的重要內容。今年中國將進一步挖掘同沿線國家的貿易潛力，鼓勵進口更多優質商品。在這個背景下，香港所扮演的角色更呼之欲出。

現時第七屆「一帶一路」高峰論壇於2022年8月31日—9月1日一連兩日在會展舉行，匯聚來自「一帶一路」沿線及相關國家和地區的翹楚，共同探討「一帶一路」帶來的商機。中國副總理韓正以視像形式發表開幕主旨演講，形容香港是共建一帶一路的積極參與者，發揮重要作用。

韓正又提出對香港的希望，包括希望香港強化法律、航運及金融等專業服務，中央將支持香港維持普通法制度；又希望香港加強人文交流，中央會支持香港繼續吸引更多學生和學者來港留學和研究。同時希望香港深化與內地合作，更積極主動融入國家發展大局。

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香港位處中國大門，自然不能錯失「一帶一路」的機遇。現時頗多人談論的是香港引入PPP模式融入「一帶一路」的發展。所謂PPP模式，即公私營合作(英語:Public-private partnership，縮寫:PPP)，內地稱為「政府和社會資本合作」，台灣稱為「民間參與公共建設」，又稱「公私協力」。這是由公共部門與私營部門合作提供公共建設的服務，在實現公共建設功能的同時，也為私營部門帶來利益。

PPP模式不同於傳統由公共部門自食其力提供公共服務，而是讓私營部門分擔公共部門的初期投入，可以減少政府提供公共服務的成本，應對政府超載的困境，表面上有一舉兩得、一箭雙鵰的效用。

但PPP模式的問題是，問責方面，在公私協力的過程，公私之間的角色界線極混淆，令最終誰負責任變得困難。另一問題是透明度不足，私營企業常以商業機密為由隱藏營運細節，令公眾監督變得困難。此外，私營企業首要考慮是有無利潤可圖，因而有時會與公共利益產生矛盾，以私害公。

毫無疑問，香港在「一帶一路」的發展地處獨特優勢，既是人民幣的離岸中心，也是世界上最繁忙的航空貨運港，一旦疫情過後海上通道貫通，香港的物流樞紐地位更無出其右。但天時地利不如人和，「人的因素第一」。香港一向是菁英匯聚之地，財務、法律、工管、建築及工程等，無一不能，但面對如今的移民潮，人才不斷流失，卻又如何是好？

「十年樹木，百年樹人」，再度培養人才，談何容易？除非特首李家超具有「點石成金」的能力，魔術棒一揮，回復香港昔日光輝。